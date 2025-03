Behemot: Finał serii SF Petera Wattsa jeszcze w marcu

Vesper

Peter Watts to cieniony w Polsce twórca science fiction piszący jej twardszą, bardziej naukową odmianę. Sławę zyskał dzięki powieści Ślepowidzenie, ale na koncie ma kilka innych książek, w tym debiutancką Trylogię Ryfterów.

Wydawnictwo Vesper, w ramach serii Wymiary, przypomina polskim czytelnikom ten cykl. Do tej pory ukazały się dwa tomy - Rozgwiazda oraz Wir. Finałowy, trzeci tom zatytułowany Behemot pojawi się w księgarniach już 31 marca.

W Behemocie Peter Watts zabiera nas ponownie na dno oceanu, gdzie w podwodnym kompleksie Atlantyda ukrywają się ocaleni z zagłady możni tego świata, skupieni wokół korporacji odpowiedzialnej za wcześniejsze wydarzenia. Obok nich swój przyczółek znaleźli ryfterzy z Lennie Clarke i Kennethem Lubinem na czele. Ich wątły sojusz z korporacją co rusz wystawiany jest na próbę, a rosnące napięcie zmierza nieubłaganie ku konfrontacji. Punktem zapalnym jest pojawienie się w okolicach Atlantydy βehemota. Gdy na jaw wychodzą kolejne fakty o pochodzeniu wirusa, Lennie wraz z Lubinem wyruszają na powierzchnię, tym razem nie jako machiny śmierci i zniszczenia, a jako ostatnia nadzieja ludzkości na ocalenie świata.

Wymiary to seria science fiction wydawnictwa Vesper, w której wydawane są książki z różnych okresów. Pojawia się w niej zarówno klasyka SF, reedycje, jak i rzeczy nowe i premierowe.

Behemot - opis książki

ozgwiazda wznieciła płomień, Wir rozpętał pożogę, ale pięć lat później sprawy jeszcze bardziej się skomplikowały…

Lenie Clarke, ryfterka skazana na śmierć w nuklearnej eksplozji, wyłoniła się z głębin oceanu, by dokonać krwawej zemsty. Niosąc pradawnego, morderczego dla biosfery wirusa zwanego βehemot, niemal zniszczyła cały świat. W konsekwencji między innymi w resztkach tego, co kiedyś było internetem, spustoszenie i dezinformację sieją podszywające się pod Lenie wirtualne byty. Wszędzie wokół upadają rządy, do władzy dochodzą watażkowie i ekstremistyczne kulty religijne. Ameryka Północna dogorywa, a steruje nią wszechmocny, okrutny psychopata…

Oto skutki jej zemsty.

Lenie Clarke wraz z garstką ocalałych ryfterów, grupą naukowców i kierownictwa korporacji ukrywa się na dnie Oceanu Atlantyckiego. Musieli dojść do porozumienia, kruchego zawieszenia broni, by wspólnie spróbować ocalić świat. Ale czy to możliwe? Do Lenie w końcu dociera, że to ona zniszczyła porządek świata, na dodatek z błędnych pobudek, i teraz musi ponieść konsekwencje swoich czynów. Wraz z Kenem Lubinem postanawia opuścić wolną od βehemota stację Atlantyda i udać się na powierzchnię.

βehemot to ostatni tom trylogii Ryfterów autorstwa mistrza hard SF Petera Wattsa.