Nie czas umierać - Daniel Craig chwali decyzję wytwórni o przesunięciu premiery filmu

materiały prasowe

2 października informowaliśmy, że premiera Nie czas umierać, 25. filmu o przygodach Jamesa Bonda została przesunięta z listopada tego roku na kwiecień 2021 roku. Ma to oczywiście związek z pandemią koronawirusa szerzącą się na świecie. Dla wielu fanów i branży kinowej to prawdziwy cios, ponieważ do tej pory widowisko było jedną z nielicznych wielkich produkcji, które miały mieć premierę jeszcze w 2020 roku. Jednak dla Daniela Craiga, odtwórcy roli Bonda to dobry pomysł. Aktor w programie Jimmy'ego Fallona stwierdził, że chce, aby ludzie obejrzeli tę produkcję we właściwy, bezpieczny sposób.

Ta rzecz jest po prostu większa niż my wszyscy. Chcemy tylko, żeby ludzie poszli i obejrzeli ten film we właściwy sposób, w bezpieczny sposób. Kina na całym świecie są w tej chwili zamknięte. Chcemy, aby film był wyświetlany w tym samym czasie na całym świecie, a obecnie to nie jest właściwy czas. Trzymajcie kciuki, 2 kwietnia będzie naszym dniem.

Nie czas umierać

W filmie Bond opuścił czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Jednak jego spokój jest krótkotrwały, gdy pojawia się stary przyjaciel z CIA, Felix Leiter, prosząc agenta o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa niż się spodziewano i prowadzi Bonda na trop złoczyńcy posiadającego nową, niebezpieczną technologię.

W obsadzie produkcji znajdują się oprócz Craiga również Rami Malek, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Billy Magnussen i Christoph Waltz.

Nie czas umierać - premiera filmu 2 kwietnia 2021 roku.