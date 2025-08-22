placeholder
Reklama
placeholder

Call of Duty: Black Ops 7 zapewni sporo zawartości. Wśród niej kampania, kooperacja i Zombies

Activision zdradziło nieco więcej na temat Call of Duty: Black Ops 7. Pokazano nowy zwiastun i ujawniono szczegóły na temat trybów rozgrywki. Wystartowały też zamówienia przedpremierowe.
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  call of duty 
call of duty black ops 7 call of duty: black ops 7
Call of Duty: Black Ops 7 fot. Activision
Reklama

Podczas targów Gamescom 2025 w Kolonii ujawniono kolejne informacje na temat Call of Duty: Black Ops 7, czyli tegorocznej odsłony popularnej serii strzelanek od Activision. W trakcie wydarzenia Opening Night Live zaprezentowano nowy zwiastun z rozgrywką – a to nie koniec nowości.

Z ujawnionych informacji wynika, że gracze mogą spodziewać się naprawdę sporej porcji zawartości. W Call of Duty: Black Ops 7 ma pojawić się „najbardziej innowacyjna kampania” w historii serii. Twórcy obiecują zróżnicowane lokacje, powrót znanych i lubianych postaci, a także endgame w postaci dodatkowych wyzwań. Co więcej, całą kampanię będzie można przejść w trybie kooperacji dla maksymalnie czterech osób.

Jeśli chodzi o multiplayer, to na premierę zaoferuje on 16 standardowych map – 13 całkowicie nowych oraz 3 klasyczne z Black Ops 2. Dodatkowo pojawią się dwie mapy wielkoskalowe, a gracze będą mogli korzystać z futurystycznej broni i wyposażenia. Ciekawie zapowiada się również system Omnimovement, pozwalający m.in. na bieganie i skakanie po ścianach. Nowością będzie tryb Skirmish, nastawiony na starcia 20v20, w których wykorzystać można m.in. wingsuit, linkę z kotwiczką czy pojazdy.

W Black Ops 7 nie zabraknie także popularnego trybu Zombies. Zostanie on rozwinięty o nowe możliwości, w tym większe i bardziej rozległe lokacje, po których gracze będą mogli poruszać się przy użyciu pojazdów.

Kiedy premiera Call of Duty: Black Ops 7?

W najnowszą odsłonę serii zagramy 14 listopada 2025 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S. Gra będzie dostępna również w usłudze Xbox Game Pass.

Źródło: informacja prasowa

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  call of duty 
call of duty black ops 7 call of duty: black ops 7
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Mizu - Niebieskooki samuraj
-

Kontynuacja jednego z najlepszych seriali animowanych Netflixa nadchodzi. Jest plakat

2 50. F1: Film – 83%
-

F1: film online. Można już oglądać w streamingu!

3 Avengers: Doomsday
-
Spoilery

Gigant Marvela wróci w Avengers: Doomsday! W ten weekend sieć może eksplodować

4 Super Mario Odyssey
-
Plotka

Polski język na Nintendo Switch 2 jeszcze w tym roku? To nie koniec dobrych wiadomości

5 Zdjęcie z filmu Lalka. Od lewej: Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka i Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski.
-

Lalka - pierwsze oficjalne zdjęcie Wokulskiego i Łęckiej. Oceńcie sami

6 Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction
-

Szkoła i statek kosmiczny w jednym? Star Trek: Starfleet Academy spełni marzenie każdego dzieciaka

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e161

Moda na sukces

s12e07

Okrutni jajcarze

s08e13

Ekipa z New Jersey

s58e22

s27e19

Big Brother (US)

s21e05

Misja Moda

s2025e165

Anderson Cooper 360

s2025e168

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Błękitny Zamek

20

sie

Książka

Błękitny Zamek
Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Kristen Wiig
Kristen Wiig

ur. 1973, kończy 52 lat

Ross Marquand
Ross Marquand

ur. 1981, kończy 44 lat

Jennifer Finnigan
Jennifer Finnigan

ur. 1979, kończy 46 lat

James Corden
James Corden

ur. 1978, kończy 47 lat

Barbara Kurdej-Szatan
Barbara Kurdej-Szatan

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

8

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

9

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

10

Nie żyje Frank Caprio. Był znany jako 'najsympatyczniejszy sędzia na świecie'

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV