Call of Duty: Black Ops 7 zapewni sporo zawartości. Wśród niej kampania, kooperacja i Zombies

Podczas targów Gamescom 2025 w Kolonii ujawniono kolejne informacje na temat Call of Duty: Black Ops 7, czyli tegorocznej odsłony popularnej serii strzelanek od Activision. W trakcie wydarzenia Opening Night Live zaprezentowano nowy zwiastun z rozgrywką – a to nie koniec nowości.

Z ujawnionych informacji wynika, że gracze mogą spodziewać się naprawdę sporej porcji zawartości. W Call of Duty: Black Ops 7 ma pojawić się „najbardziej innowacyjna kampania” w historii serii. Twórcy obiecują zróżnicowane lokacje, powrót znanych i lubianych postaci, a także endgame w postaci dodatkowych wyzwań. Co więcej, całą kampanię będzie można przejść w trybie kooperacji dla maksymalnie czterech osób.

Jeśli chodzi o multiplayer, to na premierę zaoferuje on 16 standardowych map – 13 całkowicie nowych oraz 3 klasyczne z Black Ops 2. Dodatkowo pojawią się dwie mapy wielkoskalowe, a gracze będą mogli korzystać z futurystycznej broni i wyposażenia. Ciekawie zapowiada się również system Omnimovement, pozwalający m.in. na bieganie i skakanie po ścianach. Nowością będzie tryb Skirmish, nastawiony na starcia 20v20, w których wykorzystać można m.in. wingsuit, linkę z kotwiczką czy pojazdy.

W Black Ops 7 nie zabraknie także popularnego trybu Zombies. Zostanie on rozwinięty o nowe możliwości, w tym większe i bardziej rozległe lokacje, po których gracze będą mogli poruszać się przy użyciu pojazdów.

Kiedy premiera Call of Duty: Black Ops 7?

W najnowszą odsłonę serii zagramy 14 listopada 2025 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S. Gra będzie dostępna również w usłudze Xbox Game Pass.