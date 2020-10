Nie czas umierać online? Nie ma na to szans. Cena jest zaporowa

materiały prasowe

The Hollywood Reporter potwierdza doniesienia o tym, że MGM prowadził rozmowy z platformami streamingowymi w sprawie Nie czas umierać. Okazuje się jednak, że poważnie do tematu podszedł tylko AppleTV+.

Według aktualnych informacji złożyli oni propozycje na kwotę od 350 do 400 mln dolarów za prawa do Nie czas umierać. To jednak nie było satysfakcjonujące dla MGM, ponieważ oni oczekiwali nie mniej niż 650-700 mln dolarów. Nawet według niektórych informatorów THR myśleli o kwocie 800 mln dolarów.

Dziennikarze wyliczają, że te kwoty nie wzięły się znikąd i to jest kluczowy problem, dla którego platformy streamingowe nie mogą wykupić praw do największych superprodukcji. Budżet samej realizacji Nie czas umierać to 250 mln dolarów. Do tego doliczono 50 mln dolarów na promocję, koszty licencyjne, które trzeba spłacić oraz ważny aspekt umów z Danielem Craigem i reżyserem Carym Fukunagą. Panowie mają w umowach procent od wpływów z box office, czyli jeśliby chcieli sprzedać prawa do VOD, ten koszt muszą też doliczyć, by spłacić zobowiązania.

Dlatego też wychodzi na to, że nie ma najmniejszych szans na premierę Nie czas umierać online. Na ten moment data premiery w kinach to kwiecień 2021 roku.