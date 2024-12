To zawsze Agatha - 2. sezon możliwy? "Bylibyśmy zachwyceni, gdybyśmy mogli wrócić"

Marvel/Disney+

Kathryn Hahn dostała nominację do Złotego Globu za główną rolę w To zawsze Agatha. To wydaje się potwierdzać, że Marvel Studios musiało przeklasyfikować produkcję z serialu limitowanego na regularny, który ma co najmniej dwa sezony. Co jest o tyle ciekawe, że większość osób nie spodziewała się szybkiego powrotu aktorki do MCU. W tym sama Hahn.

To zawsze Agatha - 2. sezon możliwy?

Artystka w z zeszłym miesiącu powiedziała, że „był to piękny i satysfakcjonujący sposób na pożegnanie się z tą niesamowitą postacią” o finale serialu. Teraz w rozmowie z portalem Deadline postanowiła wrócić do tematu i wyjaśnić, co miała wtedy na myśli. Z jej słów wynika, że byłaby szczęśliwa, mogąc wrócić do roli Agathy Harkness.

Miałam na myśli to, że byliśmy bardzo usatysfakcjonowani tym, w jaki sposób To zawsze Agatha zakończyła jej wątek. Myślę, że wszyscy bylibyśmy zachwyceni, gdybyśmy mogli wrócić, oczywiście, w jakiejkolwiek formie. To było niezwykłe i zmieniające życie doświadczenie, kręcenie w Atlancie z małą obsadą na planie, dzień po dniu. Jestem dumna i taka podekscytowana dla Marvela. Bardzo wspierali ten mały, wspaniały serial, z kobietami i queer osobami na czele.

Wygląda więc na to, że furtka dla 2. sezonu To zawsze Agatha pozostaje otwarta. Co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę wysokie oceny i dużą oglądalność serialu, szczególnie przy stosunkowo niewielkim budżecie.