Nie tylko Beetlejuice. Lista największych ekranowych dziwaków, których kochamy (bądź kochamy nienawidzić)

fot. Warner Bros. Pictures/New Line Cinema/Walt Disney Pictures

Beetlejuice z Soku z żuka Tima Burtona to już ikoniczna postać, czego dowodem jest duże zainteresowanie, którym cieszy się kontynuacja po latach w kinach. Beetlejuice Beetlejuice został pozytywnie oceniony przez krytyków oraz widownię, a także zarabia na siebie spore pieniądze. To dowód na to, że publika nadal potrzebuje charakterystycznych, specyficznych i dziwnych postaci, które podbite charyzmą danego aktora wcielającego się w nie stają się jeszcze ciekawsze. W ubiegłym wieku było ich znacznie więcej niż obecnie, choć i teraz są pewne perełki.

Beetlejuice stał się dla wielu wyznacznikiem takiej "dziwności", która przykuwa do ekranu. Czasem może być ona pozytywna, a czasem negatywna. Jedni twórcy wolą tworzyć postaci, z którymi można sympatyzować mimo ich specyficznego charakteru, a drudzy stygmatyzują je.

Na przestrzeni lat przez kino przewinęło się wiele takich postaci, a dziś pokażemy Wam kilka z nich. Pod wieloma względami przypominają Beetlejuice'a - czy to przez specyficzny wygląd, zachowanie, humor lub kradnięcie scen w filmach. Czy jednak ktoś na tej liście podoba Wam się bardziej od ikonicznej postaci Michaela Keatona? Sprawdźcie.

Lista największych ekranowych dziwaków, których kochamy (bądź kochamy nienawidzić)

Ace Ventura