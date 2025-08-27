Kultowy serial z lat 80. wraca z kinowym filmem. Twórcy Cobra Cai wskrzeszą kolejną franczyzę?
Ten serial sprawił, że wiele osób marzyło, by usiąść za kółkiem supersamochodu KITT. Teraz kultowy Nieustraszony wraca i po raz pierwszy spróbuje swoich sił na dużym ekranie. Wiemy, kto może stanąć na czele projektu.
Kultowy serial Nieustraszony z lat 80. ma dostać kinowy film. Kto stanie na czele projektu? Entertainment Weekly potwierdza, że Josh Heald, Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, czyli twórcy hitu Cobra Kai, prowadzą wstępne rozmowy w tej sprawie. Cała trójka miałaby wspólnymi siłami napisać scenariusz i zajmować się produkcją. Hurwitz i Schlossberg mieliby być także dodatkowo odpowiedzialni za reżyserię.
O czym był serial Nieustraszony?
Nieustraszony to serial kryminalny emitowany w latach 1982–1986. Głównym bohaterem, granym przez Davida Hasselhoffa, był Michael Knight. Mężczyzna walczył z przestępczością z pomocą swojego supersamochodu, który był samoświadomy, inteligentny i prawie niezniszczalny. Choć w czasie premiery produkcja nie zebrała zbyt pozytywnych recenzji od krytyków, z czasem urosła do miana kultowej i dziś jej ciepło wspominana przez widzów.
Co wiemy o kinowym filmie na podstawie Nieustraszonego?
Josh Heald, Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg mogą stanąć za sterami projektu. Udało im się już wskrzesić franczyzę Karate Kid dzięki Cobra Kai. Szczegóły na temat fabuły są na razie trzymane w tajemnicy, jednak Kevin Burrows i Matt Mider napisali już wstępny zarys scenariusza. Nie wiadomo, czy David Hasselhoff wróci na ekran. W przeszłości mówił jednak, że chętnie nakręciłby kolejny film o Nieustraszonym (wcześniej powstały dwa filmy telewizyjne i serialowy spin-off), gdyby zachował retro klimatu oryginału.
Źródło: EW.com
