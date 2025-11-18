Reklama
Philips Evnia 27M2N6501L – monitor OLED, który NIE powala ceną!

Philips wkracza do akcji z modelem Evnia 27M2N6501L, który łączy matrycę QD-OLED, szaloną częstotliwość 240 Hz i cenę, jakiej nikt się nie spodziewał.
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  monitor gamingowy 
Philips OLED QD-OLED
Philips Evnia 27M2N6501L fot. materiały prasowe
Do gamingowego portfolio Evnia dołącza model 27M2N6501L. Zapomnijcie o horrendalnie drogich ekranach QD-OLED – ten 26,5-calowy monitor oferuje w wyjątkowo przystępnej cenie wszystko, czego potrzeba do grania.

Wraz z nowym modelem Philips Evnia 27M2N6501L, chcieliśmy stworzyć monitor, który będzie prawdziwym ulepszeniem – nie tylko pod względem specyfikacji, ale także wrażeń użytkownika. Technologia QD-OLED zapewnia niezwykłą klarowność i kontrast każdego obrazu, a częstotliwość odświeżania 240 Hz gwarantuje płynną rozgrywkę. W połączeniu z eleganckim, charakterystycznym wyglądem jest to monitor, który oddaje ducha Evnia – inspirującą i dostępną dla wszystkich technologię premium.
– powiedział Cesar Reyes Acosta, Lead Product Manager, Consumer Monitors, MMD.

QD-OLED i 240 Hz: Genialne połączenie

Sercem monitora jest matryca QD-OLED, która zapewnia absolutnie czarne czernie, nieskończony kontrast (aż 1 500 000:1 statycznie!) i fenomenalną głębię kolorów (10-bit, 1,07 mld barw). Wszystko to w rozdzielczości QHD (2560 x 1440 px), idealnej do maksymalizacji detali bez nadmiernego obciążania karty graficznej.

Ale co to za monitor gamingowy bez błyskawicznego odświeżania? Philips Evnia 27M2N6501L wyciska z matrycy 240 Hz, co gwarantuje płynność rozgrywki nawet w najszybszych e-sportowych tytułach, gdzie liczy się każda milisekunda. Dodajmy do tego ekstremalnie niski czas reakcji 0,03 ms (GtG)  i mamy wyborową broń w rękach każdego gracza.

Gotowy na konsolę i PC

Evnia to sprzęt dla każdego. Dzięki dwóm portom HDMI 2.1, konsolowi wyjadacze mogą w pełni wykorzystać możliwości PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gracze PC również nie będą narzekać – monitor uzyskał oficjalną certyfikację kompatybilności z technologią G-SYNC, co eliminuje irytujące rozrywanie obrazu.

Kluczowe funkcje:

Smart Crosshair: Automatycznie zmienia kolor celownika, aby był zawsze widoczny na dowolnym tle.

Smart Sniper: Powiększenie obrazu, które ułatwia celowanie do odległych przeciwników.

Stark ShadowBoost: Rozjaśnia najciemniejsze zakamarki mapy, nie "przepalając" jasnych scen – koniec z camperami w cieniu!

Ambiglow: Trójstronne oświetlenie, które wizualnie powiększa ekran, zwiększając imersję.

Dla zmęczonych oczu przewidziano też funkcje LowBlue Mode oraz Flicker-Free. Co więcej, monitor wspiera MultiView, pozwalając na wyświetlanie obrazów z dwóch różnych źródeł jednocześnie.

Cena, dostępność i gwarancja

Największym zaskoczeniem jest cena. Philips Evnia 27M2N6501L został wyceniony na 1772 złotych, co czyni go jednym z najtańszych monitorów QD-OLED dostępnych na rynku.

Philips daje także 3-letnią gwarancję producenta na wypalenia matryc OLED/QD-OLED, co jest kluczową informacją dla każdego, kto obawia się o trwałość monitorów wykonanych w tej technologii.

Źródło: Informacja prasowa Philips

