Zwiastun filmu, który może was zaskoczyć. Bradley Cooper pokazuje Willa Arnetta w nowej odsłonie

fot. materiały prasowe

Pełny zwiastun filmu Is This Thing On? w reżyserii Bradleya Coopera zapowiada coś wyjątkowo dobrego. Po pierwszych pokazach wygląda na to, że Cooper jako reżyser utrzymuje dobrą passę, bo według Rotten Tomatoes zebrał aż 92% pozytywnych recenzji. Wszyscy zgodnie zachwalają wybitną rolę Willa Arnetta, którego znamy raczej z ról komediowych.

Is This Thing On? - pełny zwiastun

Zobaczcie i dajcie znać w komentarzach, czy zwiastun Was przekonał. Chociaż jest tutaj mocny fundament dramatyczny, nie zabraknie w tym filmie komedii.

Is This Thing On? - opis fabuły

Gdy jego małżeństwo dobiega końca i rozwój się zbliża, Alex (Will Arnett) przeżywa kryzys wieku średniego. Szuka nowego celu w życiu na stand-upowej scenie Nowego Jorku, a Tess (Laura Dern) stawia czoło poświęceniu, które oddała dla rodziny. Muszą teraz wspólnie zmierzyć się z własną tożsamością, byciem rodzicami na odległość oraz tym, czy miłość może obrać nową formę.

W obsadzie są także Bradley Cooper, Andra Day, Amy Sedaris, Sean Hayes, Christine Ebersole, Ciarán Hinds oraz Scott Icenogle. Bradley Cooper i Will Arnett razem napisali scenariusz z Markiem Chappellem.

Is This Thing On? - premiera odbyła się w październiku podczas festiwalu w Nowym Jorku. Do amerykańskich kin wejdzie 19 grudnia 2025 roku. Film trafi do polskich kin dopiero 13 lutego 2026 roku.