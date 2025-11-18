Najlepsi serialowi bohaterzy z ostatnich pięciu lat. Na liście ikony z największych hitów

fot. materiały prasowe

Ostatnie pięć lat to burzliwy okres na świecie, ale w serialowym uniwersum działo się wiele dobrego. Przede wszystkim rozbrzmiały nowe perełki - fantastyczne tytuły, które zgromadziły rzesze fanów, stając się pozycjami do wielokrotnego oglądania. Dorzuciły one do grona kultowych postaci kilku oryginalnych bohaterów. Ich sylwetki były świetnie dopracowane zarówno w warstwie scenariusza, jak i gry aktorskiej, dlatego wspominamy ich w wielkich słowach, nie wyobrażając sobie, że moglibyśmy ich nigdy nie poznać.

I nie chodzi tylko o postacie stojące po jasnej stronie. Również złoczyńcy i antybohaterowie dzięki swojej charyzmie lub bezwzględności nie dają o sobie zapomnieć. Chcemy więc docenić każdy rodzaj postaci, bez względu na ich moralność i zamiary. Bo przecież bez wyrazistego czarnego charakteru wiele historii nie miałoby głębi.

W galerii czekają na Was najbardziej głośne postaci ostatnich pięciu lat serialowego dorobku. Wywodzą się one z lubianych i docenianych produkcji. Jeśli chcielibyście, aby ktoś jeszcze znalazł się w zestawieniu, dajcie nam znać w komentarzach.

Najlepsi serialowi bohaterzy z ostatnich pięciu lat