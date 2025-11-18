Reklama
Najlepsi serialowi bohaterzy z ostatnich pięciu lat. Na liście ikony z największych hitów

Przez ostatnie pięć lat do streamingu trafiło wiele zapadających w pamięć tytułów. Wraz z nimi do serialowego świata przebili się niezastąpieni bohaterowie. Którzy z nich najbardziej skupiali naszą uwagę?
Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  bohaterzy 
seriale ostatnie 5 lat
The Last Of Us fot. materiały prasowe
Ostatnie pięć lat to burzliwy okres na świecie, ale w serialowym uniwersum działo się wiele dobrego. Przede wszystkim rozbrzmiały nowe perełki - fantastyczne tytuły, które zgromadziły rzesze fanów, stając się pozycjami do wielokrotnego oglądania. Dorzuciły one do grona kultowych postaci kilku oryginalnych bohaterów. Ich sylwetki były świetnie dopracowane zarówno w warstwie scenariusza, jak i gry aktorskiej, dlatego wspominamy ich w wielkich słowach, nie wyobrażając sobie, że moglibyśmy ich nigdy nie poznać.

I nie chodzi tylko o postacie stojące po jasnej stronie. Również złoczyńcy i antybohaterowie dzięki swojej charyzmie lub bezwzględności nie dają o sobie zapomnieć. Chcemy więc docenić każdy rodzaj postaci, bez względu na ich moralność i zamiary. Bo przecież bez wyrazistego czarnego charakteru wiele historii nie miałoby głębi.

W galerii czekają na Was najbardziej głośne postaci ostatnich pięciu lat serialowego dorobku. Wywodzą się one z lubianych i docenianych produkcji. Jeśli chcielibyście, aby ktoś jeszcze znalazł się w zestawieniu, dajcie nam znać w komentarzach.

Najlepsi serialowi bohaterzy z ostatnich pięciu lat 

Charlie Cale - Poker Face

arrow-left
Charlie Cale - Poker Face
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  bohaterzy 
seriale ostatnie 5 lat
