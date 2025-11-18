Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Tomb Raider - zwiastun nowych odcinków. Lara Croft w akcji

Tomb Raider: Legenda Lary Croft powraca z nowymi odcinkami. Platforma streamingowa Netflix opublikowała pierwszy zwiastun 2. sezonu, w którym widzimy, że zagrożenie staje się apokaliptyczne, więc stawka nie mogłaby być większa.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tomb Raider: Legenda Lary Croft - sezon 2 fot. Netflix
Reklama

Pierwszy zwiastun drugiego sezonu serialu Tomb Raider: Legenda Lary Croft pojawił się w sieci. Netflix zapowiada, że wiele będzie się działo w nowych odcinkach, a stawka nie mogłaby być wyższa. Hayley Atwell powraca jako głos Lary Croft. W obsadzie anglojęzycznego dubbingu są także Earl Baylon jako Jonah oraz Karen Fukuhara (The Boys, Suicide Squad) w roli Sam.

Tomb Raider: Legenda Lary Croft - zwiastun 2. sezonu

Poza wątkiem związanym z magią, w którym ważą się losy świata, fani gier Tomb Raider z serii Survivor zauważą wiele charakterystycznych elementów. To właśnie ten cykl gier jest inspiracją dla twórców serialu i jest z nim fabularnie powiązany. Mamy nawet scenę, gdy Lara bije rekina z pięści!

Tomb Raider: Legenda Lary Croft - opis fabuły 2. sezonu

Lara podróżuje po świecie, by odkryć pradawne afrykańskie artefakty, zanim wizjoner technologiczny, bawiący się w boga, wykorzysta je do zagłady świata.

Tomb Raider: Legenda Lary Croft - premiera odbędzie się 11 grudnia 2025 roku w Netflixie.

Źródło: Netflix

Adam Siennica
Adam Siennica
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

5,5

2024
Tomb Raider: Legenda Lary Croft
Oglądaj TERAZ Tomb Raider: Legenda Lary Croft Przygodowy

Najnowsze

1 The Last Of Us
-

Najlepsi serialowi bohaterzy z ostatnich pięciu lat. Na liście ikony z największych hitów

2 Is This Thing On?
-

Zwiastun filmu, który może was zaskoczyć. Bradley Cooper pokazuje Willa Arnetta w nowej odsłonie

3 Landman: Negocjator - 2. sezon
-

Większa rola Demi Moore w 2. sezonie Landman: Negocjator. "Ledwo musnęliśmy powierzchnię"

4 Projekt Hail Mary
-

Zwiastun nowego filmu sci-fi z Ryanem Goslingiem. To może być hit 2026 roku

5 Cosm
-

Harry Potter jeszcze nigdy tak nie wyglądał. To zasługa wyjątkowej sali kinowej

6 Netflix Logo
-

Współtwórca kultowego Prezydenckiego pokera robi nowy thriller dla Netflixa. To może być hit

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e223

Moda na sukces

s08e06

FBI

s28e13

The Voice

s42e291

Ridiculousness

s42e296

Ridiculousness

s42e292

Ridiculousness

s42e293

Ridiculousness

s42e294

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Owen Wilson
Owen Wilson

ur. 1968, kończy 57 lat

Peta Wilson
Peta Wilson

ur. 1970, kończy 55 lat

Jake Abel
Jake Abel

ur. 1987, kończy 38 lat

Allison Tolman
Allison Tolman

ur. 1981, kończy 44 lat

Damon Wayans Jr.
Damon Wayans Jr.

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV