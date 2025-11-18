fot. Netflix

Pierwszy zwiastun drugiego sezonu serialu Tomb Raider: Legenda Lary Croft pojawił się w sieci. Netflix zapowiada, że wiele będzie się działo w nowych odcinkach, a stawka nie mogłaby być wyższa. Hayley Atwell powraca jako głos Lary Croft. W obsadzie anglojęzycznego dubbingu są także Earl Baylon jako Jonah oraz Karen Fukuhara (The Boys, Suicide Squad) w roli Sam.

Tomb Raider: Legenda Lary Croft - zwiastun 2. sezonu

Poza wątkiem związanym z magią, w którym ważą się losy świata, fani gier Tomb Raider z serii Survivor zauważą wiele charakterystycznych elementów. To właśnie ten cykl gier jest inspiracją dla twórców serialu i jest z nim fabularnie powiązany. Mamy nawet scenę, gdy Lara bije rekina z pięści!

Tomb Raider: Legenda Lary Croft - opis fabuły 2. sezonu

Lara podróżuje po świecie, by odkryć pradawne afrykańskie artefakty, zanim wizjoner technologiczny, bawiący się w boga, wykorzysta je do zagłady świata.

Tomb Raider: Legenda Lary Croft - premiera odbędzie się 11 grudnia 2025 roku w Netflixie.