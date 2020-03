Niewidzialny człowiek: klasyk w nowym wydaniu

Niewidzialny człowiek to jedna z najsłynniejszych, obok Wojny światów, Wehikułu czasu i Wyspy doktora Moreau, powieści brytyjskiego pisarza Herberta George'a Wellsa. Autor tworzący na przełomie XIX i XX wieku był jednym z pisarzy, którzy chętnie czerpali z elementów fantastyki i położyli podwaliny pod późniejszą popularność gatunku.

Niewidzialny człowiek opowiada historię człowieka, który wynalazł sposób na stanie się niewidzialnym. Jednakże zamiast wykorzystać swoje wspaniałe odkrycie do czynienia dobra, daje upust swoim żądzom i mrocznej stronie natury.

Pretekstem do nowego wydania Niewidzialnego człowieka jest zbliżająca się polska premiera filmu Niewidzialny człowiek, który luźno jest inspirowany powieścią Wellsa.

Nowe wydanie Niewidzialnego człowieka ukazało się nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka. Zostało wydane w twardej oprawie, a tak prezentuje się okładka i opis książki:

Jedna z najsłynniejszych powieści science fiction o zgubnych skutkach niebezpiecznych naukowych eksperymentów…

Do wiejskiej gospody przybywa mężczyzna w wielkim pilśniowym kapeluszu, od stóp do głów ubrany tak, że nie widać ani centymetra ciała. Nieznajomy jest zziębnięty i pragnie jedynie wynająć ciepły pokój. Prosi też, aby mu nie przeszkadzano, gdyż prowadzi bardzo ważne badania.

Zaintrygowana tajemniczym gościem gospodyni usiłuje dowiedzieć się, kim on jest, skąd przybywa i dlaczego z jego pokoju wydobywają się dziwne dźwięki. Niedługo potem wychodzi na jaw, że mężczyzna to naukowiec, który wynalazł sposób na…

niewidzialność, przy okazji sam stając się niedostrzegalnym dla ludzkiego oka. Chciwość i chęć zdobycia profitów przejmują władzę nad jego umysłem do tego stopnia, że nie zawaha się nawet zabić, aby osiągnąć cel…

"Niewidzialny człowiek" to jedna z najpopularniejszych książek prekursora nowoczesnej fantastyki Herberta George’a Wellsa, należąca do kanonu powieści fantastycznej i będąca źródłem inspiracji dla wielu współczesnych autorów i filmowych twórców.