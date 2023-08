Niezniszczalni 4 - pełny zwiastun. To trailer dla dorosłych!

fot. materiały prasowe

Nadchodzą Niezniszczalni 4, którzy doczekali się pełnego zwiastuna. Mniej więcej pokazują nam potencjał akcyjniaka w reżyserii Scotta Waugha (Snafu). Przypomnijmy, że w odróżnieniu od krytykowanej trójki ta część ma wysoką kategorię wiekową R; oznacza to, że film nie jest wskazany dla osób poniżej 17 roku życia.

Niezniszczalni 4 - zwiastun

Jest to tak zwany red band trailer, który pokazuje jak twórcy wykorzystują wysoką kategorię wiekową.

Niezniszczalni 4 - opis fabuły

Stara gwardia twardzieli powraca w towarzystwie młodszego pokolenia gwiazd kina akcji, by ocalić świat przed trzecią wojną światową. W ręce terrorystów wpada broń masowej zagłady o mocy zdolnej zniszczyć całą planetę. Barney Ross i jego niezniszczalna ekipa wkraczają do akcji, by zapobiec wojnie Rosji z USA.

Niezniszczalni 4

W obsadzie znajdują się m.in. Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scipio, Levy Tran i Andy Garcia. To będzie finałowa odsłona, w której wystąpi Sylvester Stallone w roli Barneya Rossa. Nie wiadomo, czy bez Stallone'a kontynuacja serii w ogóle jest brana pod uwagę.

Niezniszczalni 4 - premiera w polskich kinach nadal planowana jest na 22 września 2023 roku.