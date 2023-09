Niezniszczalni 5 - producent o możliwym sequelu. Szanse są mizerne

fot. materiały prasowe

Niezniszczalni 4 radzą sobie fatalnie w box office. Mają do tej pory 16,8 mln dolarów z całego świata przy budżecie 100 mln dolarów. Czy sequel może powstać?

Niezniszczalni 5 - szanse

W rozmowie z ComicBook.com producent Les Weldon mówi wprost, że obecnie nie myśli o filmie Niezniszczalni 5. Dodaje, że to widzowie zadecydują o tym, czy powstanie 5. część. Biorąc jednak pod uwagę nienajlepsze oceny widzów oraz słabe wyniki w box office, szanse są dość mizerne . Widzowie pokazali twórcom, że im nie zależy. I to nie tylko ci w Ameryce Północnej.

Niezniszczalni - spin-off

Padło też pytanie o zapowiadany lata temu spin-off o kobietach-twardzielkach. Według producenta nic nie wydarzyło się od tego czasu, by taki projekt był bliższy realizacji. Były rozmowy i nic więcej.

Biorąc pod uwagę oceny i wyniki Niezniszczalnych 4 szanse na to, by ta franczyza dalej się rozwijała nie są zbyt duże.

Niezniszczalni 4 - opis fabuły

Stara gwardia twardzieli powraca w towarzystwie młodszego pokolenia gwiazd kina akcji, by ocalić świat przed trzecią wojną światową. W ręce terrorystów wpada broń masowej zagłady o mocy zdolnej zniszczyć całą planetę. Barney Ross i jego niezniszczalna ekipa wkraczają do akcji, by zapobiec wojnie Rosji z USA.