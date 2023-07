Nightmares of Nature - nowość od Blumhouse i Plimsolla. Będzie to horror w plenerze

Materiały prasowe

Studio Blumhouse i producent Plimsoll Productions pracują nad Nightmares of Nature, serialem, który ma opowiadać o zwierzęcych bohaterach walczących o przetrwanie w prawdziwej horrorowej scenerii, jaką może zapewnić tylko natura. Pomysł polega na połączeniu filmów przyrodniczych z perspektywą horrorową, ukazując miejsce, w którym krwawią drzewa, żyją ślimaki zombie i królują ryby-wampiry.

Nightmares of Nature – co wiadomo o serialu Blumhouse i Plimsolla?

Na ten moment żadna platforma streamingowa nie jest powiązana z projektem.

Nightmares of Nature jest produkowane przez Blumhouse Television i Plimsoll Productions. Producentami wykonawczymi z Blumhouse są Jason Blum, Chris McCumber i Gretchen Palek. Natomiast z Plimsolla tę funkcję spełniają Grant Mansfield, Alan Eyres, Tom Hugh-Jones i Martha Holmes.

Materiały prasowe

Oto, co Chris McCumber, prezes Blumhouse Television, miał do powiedzenia na temat tej produkcji:

Plimsoll jest najlepszy w swojej klasie w świecie historii przyrodniczej i programowania opartego na faktach, a w Nightmares of Nature Plimsoll i Blumhouse wykorzystują nasze opowiadanie historii i tworzenie mocnych stron.

Oświadczenie wydał również Alan Eyes, szef Plimsoll USA:

To naturalne, że boimy się rzeczy, które pojawiają się w nocy, ale Nightmares of Nature nie jest projekcją zjawisk nadnaturalnych. Kiedy zaczniesz przyglądać się światu przyrody, odkryjesz rzeczy tak przerażające, jak wszystko w horrorach. Aby opowiedzieć tę historię, nie mogliśmy liczyć na lepszych współpracowników niż Blumhouse. Połączenie najlepszych na świecie twórców horrorów z jednym z najlepszych na świecie twórców historii przyrodniczych to wyjątkowa okazja, aby stworzyć bardziej ekspresywny, emocjonalny punkt wejścia do natury niż wszystko, co widzieliśmy wcześniej.