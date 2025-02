Obsadziła trzech ostatnich Bondów, a teraz odchodzi od serii. Wbiła też szpilkę w Jeffa Bezosa

fot. X (@007)

To nie koniec roszad za kulisami Bonda. Po sprzedaży praw do marki Amazonowi, z serią rozstaje się również Debbie McWilliams. Pracowała ona nad obsadą przy ostatnich trzynastu filmach o agencie 007, począwszy od 1981 roku. Ściśle też współpracowała z Barbarą Broccoli i Michaelem G. Wilsonem w kwestii doboru aktorów do głównej roli. To za jej sprawą na wielkim ekranie zobaczyliśmy Timothy'ego Daltona, Pierce'a Brosnana oraz Daniela Craiga.

O swojej decyzji poinformowała w mailu wysłanym do Screen Daily:

Odwiesiłam na kołek swoje castingowe manatki i przechodzę do innych projektów związanych z filmami. - oświadczyła.

Oto data premiery nowego sezonu Doktora Who

Debbie McWilliams wbiła też szpilkę w Jeffa Bezosa

Rzuciła też lepsze światło na sprawę przejęcia praw do marki przez Amazon i pokazała swoją perspektywę na to:

Przykro jest patrzeć na koniec pewnej ery, ale w pełni to rozumiem. [...] Wyprodukowanie filmu o Bondzie zabiera co najmniej dwa lata z życia producentów, przy czym nie mają wtedy czasu na nic innego. Po tym, jak Michael przeszedł na emeryturę, wydaje mi się, że Barbara nie chciała samotnie dźwigać tego brzemienia. Ma też wiele innych zainteresowań, na przykład teatralnych. [...] Nie jestem pełna optymizmu patrząc na poprzednie filmy kinowe Amazona. Jeśli popsują esencję Bonda, to zaryzykują utratą ogromnej widowni. Znalezienie aktora do tej roli to trudne zadanie i nie powierzyłabym go użytkownikom platformy X.

Ostatnie słowa to ewidentna szpilka wbita w Jeffa Bezosa, szefa Amazon, który za pośrednictwem platformy X zapytał jej użytkowników o to, którego aktora widzieliby w roli agenta 007.

