Tajna Inwazja - Nick Fury walczy z [SPOILER] w zwiastunie finałowych odcinków

fot. Disney+

Tajna Inwazja skupia się na Nicku Furym (Samuel L. Jackson), który powraca na Ziemię, żeby ocalić ludzkość przed nieuchronną inwazją Skrulli dowodzonych przez Gravika (Kingsley Ben-Adir).

Do zakończenia pierwszego sezonu pozostały już tylko dwa odcinki. Z tej okazji Disney+ opublikował pełen akcji zwiastun serialu, który zawiera sceny zarówno z pierwszych czterech epizodów, jak i z dwóch finałowych odcinków. Okazuje się, że Nick Fury stał się najbardziej poszukiwanym człowiekiem na świecie. Do tego Skrull, który udaje Rhodeya stanie mu na przeszkodzie w powstrzymaniu Gravika. Ponadto Fury zmierzy się z Super Skrullem. Powróci też Olivia Colman w roli Sonyi Falsworth, która wyciągnie pomocną dłoń do głównego bohatera. Zobaczcie zapowiedź poniżej.

Tajna Inwazja - zwiastun ostatnich odcinków

W sieci pojawił się też nowy plakat z serialu, który możecie zobaczyć na początku poniższej galerii.

Tajna Inwazja - plakaty i zdjęcia

Tajna inwazja - plakat

W obsadzie Tajnej Inwazji oprócz wyżej wymienionych aktorów znajdują się Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, Emilia Clarke i Don Cheadle.

Tajna inwazja - premiera 5. odcinka 19 lipca na Disney+.