Doktor Doom jako wariant Tony'ego Starka? Nowa plotka z Avengers: Doomsday szokuje!

Od kiedy potwierdzono, że Robert Downey Jr. wcieli się w Doktora Dooma w dwóch nadchodzących filmach z serii Avengers, fani zastanawiają się, czy aktor zagra złą wersję Tony'ego Starka (co byłoby możliwe poprzez Multiwersum), czy może prawdziwego Victora Von Dooma. Nowa plotka sugeruje nieoczywistą odpowiedź.

Avengers: Doomsday – nowa plotka

Według scoopera MyTimeToShineHello, Doktor Doom wcale nie jest wersją Starka, a po prostu z wyglądu jest uderzająco podobny do nieżyjącego już członka Avengersów. Złoczyńca może to wykorzystać, by "przedstawić się jako sojusznik MCU".

Wydaje się to potwierdzać plotki o fabule, które pojawiły się wcześniej. Doom miałby poprowadzić grupę złych Avengersów, którzy przybędą z innej ziemi i będą początkowo udawali sojuszników, by próbować zapobiec kolejnym inwazjom. Cały sens tworzenia postaci odzwierciedlających oryginalny skład miałby zaś leżeć w tym, że przeciwne wersje konkurowałyby ze sobą.

Nie wyjaśniono, dlaczego Doom będzie tak bardzo przypominał Tony'ego Starka, ale skoro nie miałby być jego wariantem w Multiwersum, prawdopodobnie poznamy jakieś inne wytłumaczenie, dlaczego zagra go akurat Robert Downey Jr.

Premiera kinowa filmu Avengers: Doomsday odbędzie się 1 maja 2026 roku.