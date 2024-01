Nikt 2 - nowe szczegóły fabuły. Aktor znany z Zadzwoń do Saula powraca

Fot. Materiały prasowe

Connie Nielsen pochwaliła swojego kolegę z planu Nikt, Boba Odenkirka. W rozmowie z portalem Screen Rant stwierdziła, że go uwielbia i roztacza wokół siebie niesamowitą energię. W tym samym wywiadzie podzieliła się także nowymi szczegółami na temat sequela filmu. Zobaczcie sami.

Connie Nielsen o Bobie Odenkirku

Connie Nielsen tak przedstawiła swojego kolegę z planu Nikt:

Kto nie kocha Boba? Jest po prostu fajny, zabawny i słodki, roztacza wokół siebie niesamowitą energię. Uwielbiam go. Jest po prostu świetnym gościem.

Nikt 2 - nowe szczegóły fabuły

Następnie na temat fabuły Nikt 2 dodała:

Co więcej, znów zobaczymy tę rodzinę. Jestem rodzinną osobą, więc uwielbiam przedstawiać konflikty pomiędzy bliskimi; napięcia, które występują naturalnie w takim środowisku, ale także słodycz, która leży u podstaw miłości i łączy tych wszystkich ludzi ze sobą. To świetna rodzina i świetna historia. Nie mogę się doczekać, aż do nich wrócę.

Wygląda na to, że Nikt 2 w dużej mierze skupi się na rodzinie; główny bohater, Hutch Mansell, w którego wciela się Bob Odenkirk (znany także z tytułowej roli w Zadzwoń do Saula), najwyraźniej będzie próbował zacząć od nowa i naprawić napięte relacje rodzinne.