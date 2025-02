DC Studios/Warner Bros. Pictures

Reklama

Na premierę nowego, kinowego Supermana czekają nie tylko fani Człowieka ze stali czy DC, ale entuzjaści kina i komiksów na całym świecie. Najlepiej o tym świadczą rekordowe liczby zdobywane przez pierwszy zwiastun i ogólne zainteresowanie w przestrzeni internetowej, którym cieszy się produkcja Jamesa Gunna - nawet jeśli z paroma kontrowersjami po drodze.

DC Studios postanowiło nie promować swojego nowego DCU w trakcie Super Bowl 2025. Zamiast tego James Gunn zabrał swojego psa, Ozu, na Puppy Bowl, gdzie opowiedział więcej o postaci Krypto - super-psa, najlepszego przyjaciela Supermana, który debiutował w komiksach w 1955 roku. Pojawiło się też nowe wideo z Zieloną Latarnią, a swoje pięć groszy dołożyła Rachel Brosnahan.

Marvel kontratakuje! Oto pełny zwiastun filmu Thunderbolts*

Oto Krypto w pełnej okazałości. Kochany i złośliwy - zdjęcia i wideo

James Gunn w trakcie Puppy Bowl zdradził, iż Ozu został przez niego zaadoptowany w okresie, gdy ten pisał scenariusz do Supermana. To właśnie jego czworonożny przyjaciel zainspirował go do przeniesienia na wielki ekran postaci Krypto. Oto jak go opisał reżyser nadchodzącego widowiska:

Krypto, najlepszy przyjaciel Supermana, ma wszystkie moce, co on. Jest bardzo kochany, ale też złośliwy, jak wiele zwierzaków, które tu dziś zobaczycie.

W sieci pojawiło się kilka materiałów wideo z samego Puppy Bowl, a także krótka zapowiedź z Krypto w roli głównej. Są też zdjęcia koszulek, kubków, a nawet fragment, gdy ten lata!

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Oto Szczerbatek w wersji live action

Hejterzy milczcie! Guy Gardner jest bardzo dumny ze swojej fryzury

Mimo, że to Krypto skradł show jeśli chodzi o DCU, to przed blask reflektorów na moment wszedł też Guy Gardner, czyli Zielona Latarnia w wykonaniu Nathana Filliona. Ta interpretacja była już krytykowana przy zwiastunie Supermana z powodu, zdaniem niektórych, słabego designu stroju i brzydkiej fryzury. Guy Gardner musiał o tej krytyce usłyszeć, ale wcale nie przyjął jej do siebie. Ze swojej fryzury jest niezwykle dumny. Sami sprawdźcie.

ROZWIŃ ▼

Jak Rachel Brosnahan zareagowała na zobaczenie stroju Supermana?

W trakcie uroczystej ceremonii Producers Guild Awards zapytano Rachel Brosnahan, ekranową Lois Lane, o pierwsze reakcje na zobaczenie Davida Corensweta w pełnym stroju Człowieka ze stali. Oto, co aktorka odpowiedziała:

Trochę się to stało dwa razy. Kiedy mieliśmy pokazy testowe, to grałam jeszcze w jednej sztuce, więc musiałam szybko opuścić tamto miejsce. Już wychodziłam, zapukałam do drzwi, a on stał w stroju Supermana. Powiedziałam: "Mamy Supermana w budynku!" To było niesamowite. To był jeden z tych momentów, kiedy wiedziałam, że to David nim zostanie. Byłam wielką fanką [Tajemnic] Smallville. Widziałam Superman i Lois. Wychowałam się na filmach Donnera z Christopherem Reevesem i Margot Kidder. Nie chciałam powtarzać seansów, gdy zaczęliśmy się zbliżać do rozpoczęcia prac, bo chcieliśmy, żeby to była nasza wersja [postaci]. Mamy jednak świadomość, że wiele zawdzięczamy gigantom, którzy byli przed nami.

Aktorka dodała też, że jakakolwiek presja związana z rolą znikała z powodu entuzjazmu i podejścia Jamesa Gunna.

Od pierwszego testu w powietrzu było to wrażenie, że to coś specjalnego. [...] James [Gunn] to nerd. Kocha Supermana. Spełnieniem marzenia jest znaleźć się w czyimś marzeniu.

Superman - analiza zwiastuna. Krypto, ukryty złoczyńca i wiele innych easter eggów