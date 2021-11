Nintendo: wypuścimy kolejną konsolę przed końcem stulecia

Źródło: Twitter / @NintendoEurope

Czas pandemii koronawirusa okazał się niezwykle łaskawy dla Nintendo. W dobie restrykcji pandemicznych powszechnie wprowadzanych na całym świecie, hybrydowy Switch cieszył się ogromnym zainteresowaniem i przez wiele miesięcy utrzymywał się na szczycie listy najlepiej sprzedających się konsol. Nic dziwnego, że przedstawiciele Nintendo planują wypuścić kolejny sprzęt, który pomoże dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Jednak premiera duchowego spadkobiercy Switcha wydaje się tak odległa, że firma postanowiła zapowiedzieć ją w nietypowy sposób w ramach raportu dla inwestorów. Na wykresie prezentującym linię wydawniczą korporacji przybliżoną datę premiery sprzętu określono na rok 20XX. Switch ma już swoje lata i zaczyna na poważnie odstawać pod kątem możliwości technologicznych od rynkowych konkurentów, mimo to Nintendo nie chce zdradzić, czy jego następca pojawi się w bieżącym dziesięcioleciu. Gdyby traktować zapis na slajdzie dosłownie, moglibyśmy stwierdzić, że firma zobowiązała się wydać kolejną konsolę w ciągu następnych 79 lat.

Po udostępnieniu tej informacji Nintendo błyskawicznie stało się obiektem drwin, co nie powinno zaskakiwać, jeśli przypomnimy sobie historię najnowszej odsłony konsoli korporacji. Długo wyczekiwany Switch OLED nie spełnił oczekiwań wielu fanów Nintendo. Sprzęt miał być modelem Pro, o którym plotkowano przez wiele miesięcy, miał wprowadzić Nintendo do świata wysokich rozdzielczości poprzez skalowanie gier do 4K przy wykorzystaniu potencjału sztucznej inteligencji. Tymczasem okazał się delikatnie odświeżonym modelem oryginalnej konsoli z lepszym wyświetlaczem oraz usprawnioną stacją dokującą.

Raport przynosi jednak także jedną cenną informację na temat przyszłości platformy Nintendo. Korporacja dostrzegła ogromny potencjał w usługach gamingowych i liczy na to, że ewolucja jej konsol będzie ściśle powiązana z aplikacjami funkcjonującymi w ramach Nintendo Account. Możemy zatem spodziewać się, że firma będzie stale rozbudowywać portfolio usług własnych pokroju Nintendo Switch Online.