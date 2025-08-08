placeholder
Chyłka z inną obsadą? Zdziwicie się, kto miał zagrać główne role w 2016 roku!

Remigiusz Mróz, autor literackiego pierwowzoru serialu Chyłka, podzielił się w swoich mediach społecznościowych obsadą planowanej adaptacji z 2016 roku. Projekt powstawał wtedy w zupełnie innej stacji, a – jak się okazuje – brano pod uwagę zupełnie inne nazwiska.
tpb-vod

Małgorzata Bela fot. AGNIESZKA K. JUREK/TVN
Chyłka to wielki hit TVN, w którym Magdalena Cielecka brylowała w tytułowej roli. Książki Remigiusza Mroza zostały jednak napisane dużo wcześniej, więc nic dziwnego, że plany adaptacji pojawiły się kilka lat przed tą, która powstała. 8 sierpnia pisarz podzielił się w swoich mediach społecznościowych zdjęciem kartki z obsadą, która była brana pod uwagę w 2016 roku. Wówczas projekt powstawał w innej stacji telewizyjnej, a jego tytuł miał brzmieć Pod przysięgą.

Chyłka – obsada z 2016 roku

Widzimy, że w rolę Chyłki miała wcielić się Malgorzata Bela, którą ostatnio oglądaliśmy w serialu Krakowskie potwory z 2022 roku. W czasie, gdy planowano ten projekt, aktorka nie występowała w żadnej produkcji. Dopiero później pojawiła się w dwóch krótkometrażówkach – Await oraz Closing In – a także w amerykańskim horrorze Suspiria. W 2020 roku zagrała jedną z ról w fatalnie ocenianym filmie Netfliksa Erotica 2022.

nullMałgorzata Bela / fot. zrzut ekranu ze zwiastuna Bez tajemnic / HBO

Co ciekawe, Jakub Gierszał już wtedy był brany pod uwagę – ale… do roli Zordona. Ostatecznie zagrał czarny charakter znany jako Langer. Są też inne znajome nazwiska: Michał Żurawski miał zagrać Kosmowskiego, ale ostatecznie zobaczyliśmy go w roli Dawida Szlezyngiera. Jacek Koman to jedyna osoba z oryginalnej obsady, która miała zagrać McVaya i rzeczywiście później wcieliła się w tę postać.

W pozostałych rolach planowano:

Źródło: Remigiusz Mróz

