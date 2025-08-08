placeholder
Oto przerażający Pennywise z serialu To: Witajcie w Derry. Figurki zdradzają stary i nowy design

Firma McFarlane Toys​ zdradziła, w jaki sposób klaun Pennywise będzie się prezentować w nadchodzącym serialu To: Witajcie w Derry. Widzimy, że zobaczymy retrospekcje z udziałem tej postaci, co przy okazji wpłynie na jej wygląd.
Pennywise fot. Warner Bros.
Wszyscy fani filmów z serii To wyczekują zobaczenia Pennywise'a w pełnej krasie w serialu HBO, którego akcja dzieje się przed wydarzeniami z kinowych produkcji. Do tej pory oszczędnie pokazywano ikonicznego, przerażającego klauna, ale ten stan rzeczy zmienił się za sprawą figurek McFarlane Toys. Zdradzają one dwa różne warianty Pennywise'a w serialu. Jeden z nich jest tym, który wszyscy dobrze znają z filmów z charakterystyczną fryzurą i przyblakłymi kolorami stroju. Druga to wersja z retrospekcji, gdzie strój klauna jest bardziej jaskrawy i kolorowy, a włosy nieco inne i bardziej fantazyjne. 

Sprawdźcie obie figurki poniżej:

Jak Wam się podobają?

Apokalipsa rodem z Terminatora nadal możliwa? James Cameron wskazał też dwa inne zagrożenia

To: Witajcie w Derry - co wiadomo o serialu?

W obsadzie są też Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar i Stephen Rider. Teraz ogłoszono 10 nowych nazwisk, które do niej dołączą. Są to: Alixandra Fuchs, Kimberly Guerrero, Dorian Grey, Thomas Mitchell, BJ Harrison, Peter Outerbridge, Shane Marriott, Chad Rook, Joshua Odjick i Morningstar Angeline. Będą grać powracające postaci, ale ich szczegóły są trzymane w tajemnicy.

Dodajmy, że Andy Muschietti wyreżyseruje cztery odcinki dziewięcioodcinkowego serialu. Z kolei Fuchs napisał scenariusz do pierwszego epizodu. Twórcami projektu są: wspomniany filmowiec, jego siostra Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs. Do roli Pennywise'a powróci Bill Skarsgård, który będzie też pełnić funkcję producenta wykonawczego. 

To: Witajcie w Derry

arrow-left
To: Witajcie w Derry
fot. materiały prasowe
arrow-right

Najstraszniejsze klauny w kinie [RANKING]

Czy Pennywise znajdzie się na pierwszym miejscu?

arrow-left fot. New Line Cinema arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

