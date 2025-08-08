Oto przerażający Pennywise z serialu To: Witajcie w Derry. Figurki zdradzają stary i nowy design
Firma McFarlane Toys zdradziła, w jaki sposób klaun Pennywise będzie się prezentować w nadchodzącym serialu To: Witajcie w Derry. Widzimy, że zobaczymy retrospekcje z udziałem tej postaci, co przy okazji wpłynie na jej wygląd.
Wszyscy fani filmów z serii To wyczekują zobaczenia Pennywise'a w pełnej krasie w serialu HBO, którego akcja dzieje się przed wydarzeniami z kinowych produkcji. Do tej pory oszczędnie pokazywano ikonicznego, przerażającego klauna, ale ten stan rzeczy zmienił się za sprawą figurek McFarlane Toys. Zdradzają one dwa różne warianty Pennywise'a w serialu. Jeden z nich jest tym, który wszyscy dobrze znają z filmów z charakterystyczną fryzurą i przyblakłymi kolorami stroju. Druga to wersja z retrospekcji, gdzie strój klauna jest bardziej jaskrawy i kolorowy, a włosy nieco inne i bardziej fantazyjne.
Sprawdźcie obie figurki poniżej:
Jak Wam się podobają?
To: Witajcie w Derry - co wiadomo o serialu?
W obsadzie są też Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar i Stephen Rider. Teraz ogłoszono 10 nowych nazwisk, które do niej dołączą. Są to: Alixandra Fuchs, Kimberly Guerrero, Dorian Grey, Thomas Mitchell, BJ Harrison, Peter Outerbridge, Shane Marriott, Chad Rook, Joshua Odjick i Morningstar Angeline. Będą grać powracające postaci, ale ich szczegóły są trzymane w tajemnicy.
Dodajmy, że Andy Muschietti wyreżyseruje cztery odcinki dziewięcioodcinkowego serialu. Z kolei Fuchs napisał scenariusz do pierwszego epizodu. Twórcami projektu są: wspomniany filmowiec, jego siostra Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs. Do roli Pennywise'a powróci Bill Skarsgård, który będzie też pełnić funkcję producenta wykonawczego.
Źródło: comicbookmovie.com
