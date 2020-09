No More Heroes 3 - premiera opóźniona. Zagramy dopiero w 2021 roku

Nintendo

No More Heroes 3 miało być jednym z dużych tytułów na wyłączność konsoli Nintendo Switch w tym roku (dokładnej daty debiutu nie podano). Tak się jednak nie stanie. Twórcy poinformowali, że nie uda im się dotrzymać pierwotnie planowanych terminów i decydują się na przesunięcie premiery na rok 2021. Powodem takiego działania są utrudnienia wynikające z pandemii koronawirusa, które pokrzyżowały plany deweloperów. We wpisie na Twitterze czytamy, że dodatkowy czas zostanie przez nich wykorzystany do zapewnienia jak najwyższej jakości tej produkcji.

Przy okazji poinformowano też, że do prac nad projektem dołącza Darick Robertson, amerykański artysta znany m.in. z komiksowej serii The Boys. Stworzy on serię ilustracji do No More Heroes 3 i mają one zostać zaprezentowane jeszcze przed premierą.

https://twitter.com/suda_51/status/1303875863000178690