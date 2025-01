Nominowany do Oscara aktor ledwo wiąże koniec z końcem. "Dostaję za mało"

fot. Paramount Pictures

Był dwukrotnie nominowany do Oscara, ale dostaje zbyt niskie wynagrodzenie. Najnowszy wywiad, który Djimon Hounsou udzielił dla stacji telewizyjnej CNN, szokuje. Tego aktora możecie kojarzyć z występów w Gladiatorze, Amistadzie oraz dwóch filmach osadzonych w uniwersum Cichego miejsca.

- Nadal ledwo wiążę koniec z końcem. Jestem w tej branży już od ponad dwóch dekad. Byłem dwukrotnie nominowany do Oscara, występowałem w wielu blockbusterach, i wciąż, mam problemy finansowe. Zdecydowanie otrzymuję zbyt niskie wynagrodzenie.

Djimon Hounsou o wynagrodzeniu w branży filmowej

O tym problemie Hounsou wspominał już w 2023 roku, rozmawiając z The Guardian. Przyznał, że nie spotkał takiej produkcji, która "zapłaciłaby mu uczciwie". Powiedział nawet, że czuje się "oszukiwany" w kwestiach finansowych. Aktor kilkakrotnie wspominał również o sytuacji z filmem Amistad, gdzie otrzymał nominację do Złotego Globu, ale Akademia Filmowa już nie chciała go wyróżnić. Twierdził, że powodem była ksenofobia oraz rasizm.

- Byłem nominowany do Złotego Globu, ale zignorowali mnie przy Oscarach, mówiąc o tym, że myśleli, iż dopiero co wysiadłem z łodzi i zszedłem z ulicy.

Wynagrodzenie aktorów było jedną z głównych kwestii, o których mówiło się przy strajkach, jakie miały miejsce w Hollywoodzie w 2023 roku. Zobaczcie również, co aktor mówił na temat Gladiatora 2, w którym nie wystąpił mimo takowych doniesień.