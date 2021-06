Non Stop Comics w czerwcu: poznajcie trzy premiery

Non Stop Comics

Czerwcowe propozycje wydawnictwa Non Stop Comics to powroty do dobrze już znanych, wydawanych od dłuższego czasu serii. Są to szósty tom serii fantasy Rat Queens, piąty tom stworzonej przez Ricka Remendera Głębi, a także szósty tom zekranizowanej Deadly Class.

Wszystkie komiksy znajdują się już w sprzedaży.

Tak prezentują się okładki oraz przykładowe plansze z Deadly Class: