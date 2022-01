Non Stop Comics na styczeń 2022 r. Zobaczcie okładki i plansze

Non Stop Comics

Premiera pierwszego styczniowego komiksu Non Stop Comics będzie miała miejsce już juto, 19 stycznia. Będzie to drugi tom serii osadzonej w uniwersum Diuny, czyli Rodu Atrydów.

Kolejne dwa tytuły trafią do sprzedaży 26 stycznia. Będzie to trzeci i ostatni tom utrzymanej w gotyckich klimatach serii Mercy autorstwa Mirki Andolfo, a także początek nowego cyklu. Departament prawdy Jamesa Tyniona IV i Martina Simmondsa to pozycja dla miłośników thrillerów, których fabuła obraca się wokół teorii spiskowych.

Zobaczcie przykładowe plansze i okładki ze styczniowych komiksów Non Stop Comics:

Departament prawdy. Tom 1: Koniec świata - okładka

