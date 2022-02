Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty - zwiastun serialu o sukcesach koszykarskiej drużyny

materiały prasowe

Akcja serialu Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty będzie rozgrywać się w latach 80., gdzie pokazane zostanie nam życie prywatne oraz sportowe osób związanych z klubem Los Angeles Lakers. Za reżyserię odpowiada Adam McKay. Scenariusz do produkcji powstał w oparciu o książkę Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s autorstwa Jeffa Pearlmana.

John C. Reilly wcieli się w serialu HBO w Jerry'ego Bussa, znanego w Stanach Zjednoczonych biznesmena, który nabył większość udziałów w klubie koszykarskim Los Angeles Lakers. To m.in. dzięki jego charyzmie i umiejętnościom biznesowym, zespół Lakers stał się jednym z mocniejszych w lidze NBA. Bo Burnham wcieli się w rolę Larry'ego Birda, legendy Boston Celtics, członka amerykańskiego Dream Teamu z Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Natomiast Jason Segel sportretuje Paula Westheada, profesora, który postanowił zostać asystentem trenera w Lakersach. Zobaczcie zwiastun:

W obsadzie są także Jason Clarke jako Jerry West, Rob Morgan jako Earvin Johnson Sr., Michael Chiklis jako Red Auerbach, Adrien Brody jako Pat Riley i Sally Field jako Jessie Buss.

Premiera serialu 6 marca na HBO Max.