Notatnik śmierci jako musical w teatrze. Tak wygląda

fot. Madhouse

Notatnik śmierci to kultowa manga, która wielokrotnie była ekranizowana. Mieliśmy nawet film aktorski Notatnik śmierci w 2017 roku. Teraz przyszedł czas na wersję stworzoną do teatru i do tego... musical! Miał on właśnie swoją premierę w Europie, zbierając bardzo dobre recenzje. Do sieci trafiło kilka zdjęć, które pokazują, jak to wizualnie wygląda.

Death Note: The Musical - zdjęcia

Premierowy pokaz odbył w Londynie. Na fotkach widzimy doskonale znane postacie. Musical po raz pierwszy został jednak wystawiony jakiś czas temu w Azji, a ściślej w Japonii. Jednak jest to pierwszy przypadek, gdy trafia on do Europy. W Londynie ma być grany przez ograniczony okres czasu.

Twórca musicalu jest Joaquin Pedro Valdes, który zagrał postać Lighta. Dean John-Wilson to L, a Frances Mayli McCann gra Misę. Adam Pascal wiela się w Rynka, a Aimie Atkinson gra Rem.

