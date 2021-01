Nottingham - Robin Hood jako... terrorysta. Szykujcie się na zaskakujący komiks

fot. Mad Cave Studios

W popkulturze Robin Hood miał wiele wariacji i nowych wersji znanej historii, ale zazwyczaj aż tak drastycznie nie różniły się one od podstaw tej opowieści, które doskonale znamy. Dzięki komiksowi Nottingham widzimy, że twórcy podejmują istotną próbę, by ten fakt zmienić.

W opisie wydawnictwa Mad Cave Studios czytamy, że jest to pokręcona historia osadzona w średniowieczu i utrzymana w klimacie noir. Szczegóły jednak są zaskakujące, bo Robin Hood i jego ekipa są otwarcie nazywani... terrorystami. Mroczna historia pokazuje inne oblicze bohatera, który chce oczyścić świat ze skorumpowanych, bez względu na koszty, więc masowo zabija swoich przeciwników.

Nottingham - opis fabuły

Szeryf z Nottingham poluje na seryjnego mordercę zabijającego poborców podatkowych. Jego śledztwo sprawia, że sam staje się celem możnych tego świata. Jego problemem są szczególnie terroryści działający w lesie Sherwood, którymi dowodzi tajemniczy Hood. Wszystkie podejrzenia za masowe morderstwa spoczywają na tej grupie.

Nottingham - zwiastun komiksu

Hollywood próbowało podejść do tej historii w troszkę podobnym stylu. Swego czasu projekt filmu Nottingham również miał skupiać się na sympatycznym szeryfie i był opisywany słowami "Kryminalne zagadki Sherwood", a Robin Hood miał być złą postacią. Ostatecznie, gdy Ridley Scott został reżyserem, zmienił 95% projektu w to, co zobaczyliśmy na ekranie w filmie Robin Hood z 2010 roku.

Nottingham - premiera komiksu w USA odbędzie się 3 marca 2021 roku.