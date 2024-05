Nowa Barbarella - film sci-fi znalazł reżysera. To twórca hitu Baby Driver

Wikimedia

Reklama

Jak donosi Deadline, reżyser Edgar Wright prowadzi rozmowy, aby zrobić film sci-fi Barbarella. Natomiast Jane i Honey Goldman negocjują napisanie scenariusza. Wrighta znamy jest z tak zwanej trylogii Cornetto, w której Simon Pegg tworzył duet z Nickiem Frosta. Były to filmy Wysyp żywych trupów, Hot Fuzz oraz To już jest koniec. Na koncie ma też m.in. Baby Driver. Jane Goldman to uznana scenarzystka pracująca przy filmach Matthew Vaughna, jak seria Kick-Ass czy Stardust. Pisała też dobrze oceniany hit X-Men: Pierwsza klasa. Honey to córka scenarzystki. Mają razem napisać tekst z Edgarem Wrightem.

Sydney Sweeney / Fot. Materiały prasowe

Barbarella - co wiemy?

Sydney Sweeney nadal ma zagrać tytułową bohaterką. Prace nad projektem trwają powoli, a z uwagi na zapełniony terminarz aktorki oraz reżysera Edgara Wrighta, który szykuje adaptację książki Uciekinier, zdjęcia nie zaczną się szybko.

Według Deadline sam Edgar Wright był zainteresowany projektem od chwili jego ogłoszenia. To on dążył do spotkania ze Sweeney i zaczęły się rozmowy o jego udziale. Ton fabuły ma podobno pasować do stylu Edgara Wrighta.

Szczegóły fabuły nie są znane. Oparta zostanie ona na francuskim komiksie, podobnie jak film Barbarella - królowa galaktyki z 1968 roku. Data premiery nie została ustalona.