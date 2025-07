Nowa Naga broń ma odjechany kubełek na popcorn. Frank Drebin byłby dumny

fot. materiały prasowe

Fani znający serię Naga broń są zachwyceni pomysłem na kubełek na popcorn przygotowany na potrzeby nadchodzącej kontynuacji, która trafi do kin w sierpniu 2025 roku. Kubełek wygląda jak… bóbr. To oczywiście nawiązanie do kultowej sceny z pierwszej części, w której porucznik Frank Drebin (Leslie Nielsen) mówi w pewnym momencie "ładny bóbr".

Naga broń - kubełek na popcorn

Tak wygląda przygotowany kubełek:

fot. Discussing FIlm

A to wspomniana scena dla kontekstu:

Naga broń – opis fabuły

Tylko jeden człowiek ma odpowiednie umiejętności, by dowodzić oddziałem i uratować świat. To porucznik Frank Drebin Jr . (Liam Neeson), który postanawia pójść w ślady swojego legendarnego ojca.

Reżyserem komedii jest Akiva Schaffer (Popstar: Never Stop Never Stopping), a scenariusz napisali Dan Gregor, Doug Mand i sam Schaffer. Producentem filmu jest Seth MacFarlane (Ted, Family Guy).

W obsadzie znaleźli się także: Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu oraz Danny Huston.