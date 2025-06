Nadchodzi anime o najemniku w liceum. Komiks jest hitem w Webtoonie jak Sweet Home

Fot. Webtoon

Line Digital Frontier z Webtoon Entertainment pracuje nad adaptacją Teenage Mercenary. Anime jest na razie w fazie rozwoju. Nie wiemy nic o dacie premiery ani obsadzie głosowej. O aktualizacjach będziemy Was informować na bieżąco.

Nadchodzi anime o najemniku w liceum

Teenage Mercenary zadebiutował na platformie Webtoon w 2021 roku. Twórcami są YC i Rakyeon. Fabuła opowiada o Ijin Yu, który w wieku ośmiu lat stracił rodziców w katastrofie lotniczej, a by przetrwać samemu w obcym kraju, został zmuszony do stania się najemnikiem. Po dziesięciu latach bohater wraca do Korei. Na miejscu czeka na niego kochająca rodzina i dom. Okazuje się jednak, że życie zwykłego nastolatka i dojrzewanie to całkiem nowe wyzwania, na które chłopak może nie być gotowy.

YC podziękował czytelnikom: „Ta adaptacja nie byłaby możliwa bez niesamowitego wsparcia naszych fanów. Jestem naprawdę wdzięczny i podekscytowany, że mogę dzielić z nimi ten moment”. Rakyeon dodał: „Kiedy opublikowaliśmy pierwszy numer, nie miałem pojęcia, że seria dostanie tyle miłości. Jestem niesamowicie wzruszony i wdzięczny, że historia będzie mogła trafić do fanów na całym świecie w nowej formie, jaką jest anime”.

Wygląda na to, że historie z Webtoonu rosną w siłę. Aż 20 tytułów ma dostać swoje anime. Oprócz Teenage Mercenary pojawi się też chociażby adaptacja Omniscient Reader. Poza tym live-action dostały takie komiksy jak Sweet Home, My ID is Gangnam Beauty, Marry My Husband czy Nevertheless.

