Nowe gamingowe smartfony Asusa zaskakują mocą i ciekawymi rozwiązaniami

Asus właśnie zaprezentował parę nowych smartfonów gamingowych z high-endową specyfikacją i – co nikogo nie dziwi – oświetleniem RGB. ROG Phone 7 i ROG Phone 7 Ultimate mają szereg zalet w porównaniu do większości konwencjonalnych flagowców, w tym wyższą częstotliwość odświeżania ekranu, większe baterie i ulepszone rozwiązania chłodzące, które powinny skutkować wyższą wydajnością.

Podobnie jak ich poprzednicy z serii 6, nowe telefony ROG mają 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2448 pikseli oraz częstotliwości odświeżania 165 Hz. Jedynym usprawnieniem jest tutaj wyższa jasność szczytowa 1500 nitów, w porównaniu do 1200 nitów w zeszłorocznych flagowcach.

Asus wyposażył swoje nowe flagowce do gier w najnowszy SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, parując go z maksymalnie 16 GB LPDDR5X RAM i 512 GB pamięci masowej UFS 4.0. Firma odświeżyła również system chłodzenia telefonu, twierdząc, że poprawił on wydajność termiczną o 10 procent w porównaniu do ROG Phone 6.

ROG Phone 7 i Phone 7 Ultimate mają potrójny układ aparatu tylnego, który obejmuje 50-megapikselowy aparat główny, 13-megapikselowy ultrawide i 5-megapikselowe makro. Z przodu znajduje się 32-megapikselowy aparat selfie, który wykorzystuje binning pikseli, aby uzyskać 8-megapikselowe zdjęcia.

Wszystko to zasila duża bateria o pojemności 6000 mAh (2 x 3000 mAh) ze wsparciem dla szybkiego ładowania z mocą 65 W. Niestety, nowe telefony ROG nadal nie obsługują bezprzewodowego ładowania, ale za to mają drugi port USB-C z boku, co pozwala na wygodniejsze ładowanie podczas grania na nich w trybie poziomym.

Linia ROG Phone 7 od razu działa na nowym systemie Android 13, a Asus obiecuje dwa lata aktualizacji wersji systemu Android i cztery lata aktualizacji zabezpieczeń.

Wreszcie, ROG Phone 7 Ultimate jest dostarczany z nową chłodziarką Asus AeroActive Cooler 7. Gdy jest ona podłączona, mały portal otwiera się w pleckach telefonu, pozwalając wentylatorowi kierować świeże powietrze na radiator komory parowej. Akcesorium zawiera również subwoofer, który działa w tandemie z przednimi głośnikami stereo telefonu, kolejny port USB-C, gniazdo słuchawkowe oraz cztery fizyczne przyciski, co pozwala na wykorzystanie go jako kontrolera.

Nowe gamingowe flagowce Asusa są już dostępne w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie firmy, a ich wysyłka ma się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu. Cena ROG Phone 7 zaczyna się od 4999 zł za wersję 12 GB RAM, natomiast ROG Phone 7 Ultimate z dołączonym coolerem AeroActive kosztuje 6799 zł.

