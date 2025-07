Drugie życie Star Wars Battlefront II. Gra powraca na listy bestsellerów w 2025 roku!

fot. EA

Star Wars Battlefront 2 zadebiutowało w 2017 roku i spotkało się z raczej pozytywnym odbiorem ze strony krytyków. Mimo to nie obyło się bez kontrowersji. Produkcja studia DICE oraz Electronic Arts była głośno krytykowana za liczne mikrotransakcje i tzw. lootboxy, czyli skrzynki z losową zawartością. Dopiero z czasem twórcy i wydawca zaczęli wycofywać się z tych rozwiązań.

Przez dłuższy czas o grze było cicho – nie otrzymywała żadnych aktualizacji ani pakietów z nową zawartością. Mimo to niedawno zaczęła przeżywać drugą młodość, a gracze chętnie zaczęli do niej powracać, licząc, że rosnące zainteresowanie przyczyni się do wskrzeszenia serii. Co więcej, jak informuje Mat Piscatella, analityk firmy Circana, od niedawna Star Wars Battlefront II szturmem podbija listy bestsellerów. Z ujawnionych przez niego danych wynika, że druga odsłona Battlefronta znalazła się na 12. miejscu (awans ze 135. pozycji) najlepiej sprzedających się gier w Stanach Zjednoczonych w maju. Jeszcze lepszy wynik osiągnęła wersja na PC, która awansowała aż na 5. miejsce (z 76.).

Dalsza przyszłość serii Star Wars Battlefront pozostaje na razie niejasna, choć niektórzy twórcy wyrazili już chęć powrotu do marki.

