Jak wyglądałby Cyberpunk 2077 gdyby wyszedł w roku 1990? Nowe gry w stylu retro [GALERIA]

fot. The Ultimate Ink Trash

Grafik działający w internecie pod pseudonimem The Ultimate Ink Trash przygotował interesującą serię ilustracji. Przedstawiają one okładki współczesnych gier, takich jak między innymi Cyberpunk 2077, Resident Evil 7 czy Ghost of Tsushima, ale wykonane w tylu retro, który przywodzi na myśl produkcje z lat 80. i 90. To nie tylko nostalgiczna podróż w przeszłość, kiedy na rynku królowały takie sprzęty, jak Super Nintendo Entertainment System, Sega Saturn czy pierwsze PlayStation, ale też ciekawe spojrzenie na to, jak okładki i estetyka ewoluowały na przestrzeni lat. Zobaczcie sami.

Okładki gier w stylu retro - grafiki od The Ultimate Ink Trash

Apex Legends

Więcej prac autorstwa The Ultimate Ink Trash, nie tylko związanych z grami, znajdziecie na profilach artysty na Instagramie, Twitterze oraz Artstation. Waszej uwadze polecamy szczególnie ten ostatni serwis, bo daje on też spojrzenie "za kulisy", przybliżając cały proces twórczy. Grafik umieścił tam bowiem także szkice, które później wyewoluowały w okładki zamieszczone w powyższej galerii.

