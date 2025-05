X-Men zupełnie innym filmem, niż myśleliśmy? Disney zmienia pomysł szefa MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Czy Disney zmienił pierwotny pomysł Marvela na film X-Men, który w bliżej nieokreślonej przyszłości zadebiutuje w MCU? O takim obrocie spraw donosi scooper MainMiddleMan, dawniej uznawany za jedno z najlepszych źródeł informacji o produkcjach superbohaterskich, obecnie wracający do tej branży po kilku latach. Twierdzi on, że szef pierwszej z firm, Bob Iger, chce stworzenia dzieła o monumentalnej skali i boxoffice'owego pewniaka, co stoi w opozycji do podejścia prezesa Marvel Studios, Kevina Feige.

Jak przedstawia to sam scooper:

Feige chciał bardziej osadzonej w rzeczywistości historii o X-Menach, z fabułą skupiającą się na kwestiach społecznych i sporach dotyczących tego, co to znaczy być mutantem. Chciał mocnego, dramatycznego filmu, który naprawdę pokazałby, o co chodzi w świecie X-Menów, z Bractwem Mutantów jako antagonistami. Ale tego właśnie nie chcą Iger i Disney. Świadomi słabych wyników bardziej stonowanych filmów (zwłaszcza rozczarowujących rezultatów w box office, jakie osiągneły nowy Kapitan Ameryka czy niedawne Thunderbolts), zażądali, by scenariusz skupił się na wielkim filmowym wydarzeniu, które przyciągnie szerszą publiczność. Należy się spodziewać, że pierwszy film MCU o X-Menach będzie wielkim widowiskiem nastawionym na sukces kasowy, z większą ilością akcji i fanserwisu. Kwestie ideologii i społeczne będą obecne, ale mniej istotne niż konfrontacja z czymś większym.

Serwis Comic Book Movie zebrał również kilka innych internetowych spekulacji na temat filmów Marvela:

Już dwa źródła raportują, że na planie Avengers: Doomsday pojawił się "aktor z obsady Deadpool & Wolverine" - wszystko wskazuje na to, że chodzi tu o portretującego Gambita Channinga Tatuma;

Daniel Richtman wyjawia, że część scen do Spider-Man: Brand New Day będzie powstawać w Maroku; przypomnijmy, że niedawno realizację produkcji przeniesiono z Wielkiej Brytanii do Włoch;

Scooper James Mackwl, który miał znakomitą passę w raportowaniu o sprawach związanych z produkcją Doktor Strange w multiwersum obłędu, donosi, że kolejny film o tej postaci będzie zatytułowany Doctor Strange in the Incursions of Insanity, co sugeruje wyraźny związek z tzw. inkursjami - zderzeniami poszczególnych światów wchodzących w skład multiwersum.

Najpotężniejsi mutanci Marvela. W rankingu Deadpool i Wolverine, ale który z nich wyżej?