fot. materiały prasowe

Eric Kripke to twórca, który zasłynął serialem Nie z tego świata. Produkcja zadebiutowała w 2005 roku zyskując duże grono fanów. I choć miała się zakończyć na piątym sezonie to stacja The CW przedłużyła ją o kolejne. Ostatecznie liczyła 15 serii.

Od 2019 roku Kripke zajmuje się superbohaterskim serialem The Boys, który inspiruje się komiksem o tym samym tytule od Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Twórca wciąż ma świetny kontakt z obsadą Nie z tego świata i co sezon wprowadza do historii postacie, w które wcielają się aktorzy z tej produkcji. Do tej pory pojawiali się Jim Beaver jako Robert Singer, Jeffrey Dean Morgan jako Joe Kessler i Rob Benedict w roli Splintera. W Supernatural grali odpowiednio Bobby'ego Singera, Johna Winchestera (ojca braci) i Chucka. Z kolei Jensen Ackles (Dean Winchester) wcielił się w Soldier Boya, czyli lidera Odwetu i biologicznego ojca Homelandera. Jego supek powróci nie tylko w finałowym sezonie The Boys, ale również we własnym serialu Vought Rising, do którego zdjęcia mają się rozpocząć w sierpniu.

fot. Diyah Pera/The CW // Od lewej Jared Padalecki, Jensen Ackles i Misha Collins w "Nie z tego świata"

Obsada Nie z tego świata w The Boys

Jak się okazuje Kripke'emu udało się sprowadzić do The Boys dwóch pozostałych najważniejszych aktorów z Supernatural: Jareda Padaleckiego (Sam Winchester) oraz Mishę Collinsa (anioł Castiel). O ile ten pierwszy kilka razy wypowiadał się na temat dołączenia do The Boys, to ten drugi jest niespodzianką. Zobaczcie jak Jensen Ackles zapowiedział pojawienie się w serialu nowych aktorów. W tle możemy zauważyć ikoniczną czarną Impalę z Nie z tego świata.

Aktorzy nie zdradzili w kogo wcielą się w 5. sezonie The Boys. Mogą to być superbohaterowie, ale też zupełnie nowe postaci. Kripke może też po prostu inspirować się jakimś bohaterem z komiksu, ale przedstawić go zupełnie inaczej tak jak to było w przypadku Joe Kesslera (Jeffrey Dean Morgan). Przekonamy się w 2026 roku, gdy premierę będzie mieć finałowa seria.

