Call of Duty z nietypowym bohaterem. Do gry trafi... Snoop Dogg

fot. Activision

Activision od jakiegoś czasu mniej lub bardziej subtelnie zapowiadało pojawienie się Snoop Dogga w Call of Duty. Teraz zdecydowano się to oficjalnie potwierdzić i ogłoszono, że słynny raper pojawi się w trzech grach z serii: Vanguard, Warzone oraz Mobile. W dwóch pierwszych produkcjach zobaczymy go w stroju przypominającym gangstera sprzed lat, a na urządzenia mobilne trafi jego wariant w złotym garniturze.

Pierwszą okazję do zagrania jako Snoop Dogg otrzymają gracze Call of Duty: Mobile, gdzie nowy bohater pojawi się już 1 kwietnia i będzie dostępny w ramach losowania (Lucky Draw). 19 kwietnia, do sprzedaży w wewnętrznych sklepikach Vanguard oraz Warzone trafi zaś Snoop Dogg Operator Bundle.

Snoop Dogg w Call of Duty

Co ciekawe nie jest to pierwsza współpraca pomiędzy Snoop Doggiem i marką Call of Duty. W Ghosts z 2013 roku udzielił on swojego głosu w jednym z dodatków (Snoop Dogg Voiceover Pack).

