Nowe Igrzyska śmierci są kręcone w Polsce. Co wiemy?

fot. materiały prasowe

Ballada ptaków i węży to prequel wydarzeń z serii Igrzyska śmierci, czyli historia rozgrywa się wiele przed przed. Jedną z głównych ról gra Rachel Zegler, którą widzowie mogą znać z filmu Stevena Spielberga pod tytułem West Side Story. To właśnie aktorka w InstaStories na Instagramie wyjawiła, że ekipa przeniosła się do Wrocławia, w którym kręcą zdjęcia do widowiska. Jak udało nam się ustalić, obecnie zdjęcia są kręcone w Hali Stulecia.

Rachel Zegler w Polsce

fot. zrzut ekranu z Instagrama Rachel Zegler

Ballada ptaków i węży - opis fabuły

Jest to historia Coriolanusa (prezydent w starych Igrzyskach śmierci), który w młodości musiał wystąpić jako mentor w 10. Głodowych Igrzyskach. Jest to dla niego szansa, aby podbić swój status w społeczeństwie, gdy jego rodzinny dom podupadł. Jednak w udziale przychodzi mu pracować z trybutką z najbiedniejszego, Dwunastego Dystryktu. Wkrótce Coriolanus zaczyna współczuć swojej podopiecznej i rodzi się między nimi specyficzna więź.

Za kamerą stoi Francis Lawrence, czyli reżyser wszystkich części Igrzyska śmierci za wyjątkiem pierwszej. Coriolanusa gra Tom Blyth.

Ballada ptaków i węży - premiera filmu w USA 17 listopada 2023 roku.