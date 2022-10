Nowe budżetowe urządzenia Realme już dostępne

fot. realme

Marka Realme wprowadza na polski rynek trzy nowe produkty, w tym najbardziej stylowy smartfon z podstawowego segmentu. Realme C33 charakteryzuje się elegancką estetyką, ultracienką obudową 8,3 mm i wysokiej klasy aparatem AI o rozdzielczości 50MP. Od dziś, w sprzedaży dostępny jest także smartwatch Realme Watch 3 Pro z funkcją połączeń Bluetooth, kompleksowym monitorowaniem stanu zdrowia oraz wielosystemowym, autonomicznym GPS. Marka Realme zaprezentowała także ładowarkę samochodową o mocy 33W.

Realme C33 – stylowy design i wydajna wszechstronność

Realme C33 wyposażono w ekran o przekątnej 6,5 cala, wydajny procesor Unisoc T612 i baterię 5000mAh, które zapewniają płynną pracę przez cały dzień. W trybie ultraoszczędnym użytkownik może korzystać z komunikatorów i połączeń telefonicznych, nawet jeśli stan naładowania baterii wynosi zaledwie 5%. Nawet tak niski poziom naładowania akumulatora C33 umożliwia:

- 1,2 godz. rozmów w aplikacji WhatsApp

- 1,8 godz. rozmów telefonicznych

- 4,1 godz. korzystania z serwisu Spotify

fot. realme

Realme C33 napędza procesor Unisoc T612, a także jest pierwszym modelem z serii C, która oferuje system Android 12 od razu po wyjęciu z pudełka.

Nowy smartfon marki posiada aparat 50 MP nowej generacji, a także udoskonalone oprogramowanie. Nowy algorytm wzmacnia efekt tłumienia podświetlenia, zapewniając wyraźniejsze zdjęcia wykonywane pod światło. Dzięki technologii ulepszonego tłumienia podświetlenia użytkownicy uchwycą więcej szczegółów w jasnych okolicznościach robienia zdjęć.

Projektanci Realme C33 tworząc nowy smartfon inspirowali się bezkresem morza, a litografia laserowa zastosowana w procesie produkcji pozwoliła stworzyć unikalny wzór na tylnym panelu urządzenia. Dzięki temu telefon wyróżnia się dynamicznym efektem wizualnym, gdy patrzy się na niego pod różnym kątem. Obudowa nowego Realme C33 ma zaledwie 8,3 mm grubości. Telefon jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i złotym.

fot. realme

Realme Watch 3 Pro – rozmowy, sport, zdrowie

Realme Watch 3 Pro ma zakrzywiony wyświetlacz AMOLED HD o przekątnej 1,78 cala, a jego wydajna bateria umożliwia korzystanie z urządzenia przez 10 dni – na jednym ładowaniu. Co więcej, dzięki nowemu smartwatchowi marki, użytkownik może prowadzić rozmowy wykorzystując połączenia Bluetooth. W Watch 3 Pro zastosowano nowy, zaawansowany chipset Dual-Mode i wysokiej klasy mikrofon wyposażony w profesjonalne algorytmy redukcji szumów AI. Zapewniają one stabilne i wyraźne połączenia, nawet w bardzo głośnym otoczeniu. Bateria urządzenia pozwala na prowadzenie nawet do 10 godzin ciągłych rozmów.

fot. realme

W Realme Watch 3 Pro wprowadzono funkcję, którą doceni wielu sportowców. Dzięki wielosystemowemu, autonomicznemu GPS i profesjonalnemu algorytmowi pozycjonowania, zegarek może dokładnie rejestrować ruch użytkownika – nawet przez ponad 20 godzin przy ciągłym korzystaniu z GPS. Dodatkowo, smartwatch wspomaga użytkownika w realizacji spersonalizowanych celów treningowych przez planowanie intensywności treningu i sugestie wspierające osiąganie lepszych wyników. Zegarek rejestruje ponad 110 trybów sportowych i spełnia normy IP68. Dodatkowo, dzięki funkcji monitorowania tętna, ciśnienia, poziomu nasycenia tlenu we krwi oraz jakości snu, użytkownik ma stały dostęp do statystyk dotyczących swojego stanu zdrowia.

Realme Watch 3 Pro jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: szarym i czarnym. Dodatkowo, użytkownik najnowszego smartwatcha może wybrać spośród 100 stylowych tarcz, dzięki czemu urządzenie będzie dopasowane do preferencji właściciela.

Ładowarka samochodowa Realme 33W – bezpieczne ładowanie w drodze

Ładowarka samochodowa Realme 33 waży zaledwie 19 g i ma 49,7 mm długości, co pozwala zaoszczędzić miejsce w samochodzie. Po podłączeniu do gniazda zasilania nie stanowi przeszkody w swobodnym korzystaniu z przestrzeni pojazdu. Metalowa obudowa urządzenia zapewnia subtelny i stylowy wygląd. Wytrzymała i antypoślizgowa powierzchnia ładowarki utrzymuje ją bezpiecznie w miejscu podczas każdego zakrętu czy innych manewrów oraz sytuacji w czasie podróży.

fot. realme

Dwa porty wyjściowe ładowarki pozwalają na szybkie i łatwe ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. Dzięki niej użytkownik naładuje produkty takich producentów jak: Realme, Oppo, OnePlus, a także innych marek. Na uwagę zasługuje fakt, że urządzenie obsługuje 3 protokoły ładowania: QC3.0, Dart oraz SUPERVOOC.

Dostępność i ceny

Smartfon Realme C33 (4/64), w kolorze czarnym, jest od dziś dostępny za 799 zł w sieci sklepów Media Expert, Media Markt, Neonet, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl. Urządzenie w kolorze złotym jest dostępne wyłącznie w sieci sklepów Media Expert, sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl

Smartwatch Realme Watch 3 Pro, w kolorze czarnym, jest od dziś dostępny za 449 zł w sieci sklepów Media Expert, Media Markt, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.

Ładowarkę samochodową Realme 33W można od dziś kupić w sieci sklepów Media Expert, Media Markt, Neonet, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl za 99 zł.