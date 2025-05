Zdjęcia z 5. odcinka The Walking Dead: Dead City. Chorwat odegra większą rolę?

fot. AMC

Reklama

Spin-off The Walking Dead jest już w połowie 2. sezonu, a wojna pomiędzy gangami z Manhattanu a Nowym Babilonem wisi w powietrzu. Nadchodzący 5. odcinek nosi tytuł The Bird Always Knows, a w sieci pojawiły się z niego nowe promocyjne zdjęcia.

Czytaj więcej: Aktor z The Walking Dead miał zagrać Batmana u Zacka Snydera. Plotki właśnie się potwierdziły

Na wielu fotografiach znajduje się Chorwat, w którego wciela się Zeljko Ivanek, co może oznaczać, że odegra dużą rolę w epizodzie. Widzimy też, że on i Negan wybrali się na negocjacje do innej grupy na Manhattanie. Ze zdjęć można wywnioskować, że Maggie (Lauren Cohan), Armstrong (Gaius Charles) i Hershel (Logan Kim) wrócili do grupy ukrywającej przy Central Parku, gdzie czekają na nich Ginny (Mahina Napoleon) i Narvaez (Dascha Polanco). Ta ostatnia wskazuje na kogoś palcem, jakby wydawała rozkaz albo komuś groziła. Na zdjęciach jest też Dama (Lisa Emery) w swoim gabinecie. Sprawdźcie poniższą galerię.

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia z 5. odcinka

The Walking Dead: Dead City - sezon 2, odcinek 5 Zobacz więcej Reklama

The Walking Dead: Dead City - fabuła 2. sezonu

W narastającej wojnie o kontrolę nad Manhattanem Maggie i Negan zostają uwięzieni po przeciwnych stronach. Gdy ich ścieżki się splatają, uświadamiają sobie, że wydostanie się z tej sytuacji będzie bardziej skomplikowane i wstrząsające, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali.

The Walking Dead: Dead City - premiera piątego odcinka 2 czerwca w serwisie Canal+.