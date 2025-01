fot. materiały prasowe

Fani Cameron Diaz od paru dni mogą cieszyć się jej powrotem na ekran przy okazji nowego filmu akcji Netflixa w reżyserii Setha Gordona. Chociaż nowa produkcja przypadła w miarę do gustu publiczności (62% w serwisie Rotten Tomatoes), to ugięła się pod naporem narzekań krytyków (26% w serwisie Rotten Tomatoes). Po premierze nadal mówi się o tej produkcji, ale raczej nie w sposób, którego twórcy się spodziewali.

Znowu w akcji - recenzja filmu. Jak wypadł powrót Cameron Diaz na wielki ekran?

Znowu w akcji nawiązywało do P. Diddy'ego?

Znowu w akcji z Cameron Diaz i Jamiem Foxxem debiutowało 17 stycznia 2025 roku na Netflixie. Wielu widzów po seansie jest nieco zmieszanych. Wszystko to z powodu żartów o olejku dla dzieci, którymi rzuca postać grana przez Jamiego Foxxa. Oglądający uznali to za nawiązanie do kontrowersyjnej sprawy rapera P. Diddy'ego, który został oskarżony o szereg przestępstw i wykroczeń. To w jego domu podczas przeszukania znaleziono też całe mnóstwo butelek z olejkiem dla dzieci.

Seth Gordon, reżyser projektu, postanowił to wszystko sprostować. Wypowiedział się w następujący sposób dla Business Insider:

To była po prostu improwizacja Jamiego. To było zabawne. Nakręciliśmy to w zeszłym roku. To, co się stało z Diddym wyszło na jaw, gdy nasz film był już gotowy. Poza tym - nie wydaje mi się, że przez tę sprawę nie można teraz używać słów "olejek dla dzieci".

