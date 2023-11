Nowe Wredne dziewczyny jako musical. Oto zwiastun filmu!

fot. materiały prasowe

Mean Girls to komediowy musical opowiadający tę samą historię, co w kultowym klasyku młodzieżowego kina pod tytułem Wredne dziewczyny. Zwiastun jednak pokazuje, że komediowy musical oparty na broadwayowskiej adaptacji filmu, troszkę będzie się różnić od tego, co widzieliśmy w hicie z 2004 roku.

Mean Girls - zwiastun

Mean Girls - opis fabuły

Bohaterką jest Cady Heron, nowa dziewczyna w szkole, która zaprzyjaźnia się z Janis i Damianem. Oni też polecają Cady dokonanie infiltracji grupy popularnych dziewczyna zwanej Plastikami. Cady niepodziewanie zadurza się w Aaronem Samuelsie, który jest chłopakiem najpopularniejszej dziewczyny, Reginy George. Z każdym dniem Cady coraz bardziej jest pochłaniana przez życie w blasku popularności.

W obsadzie filmu pojawią się Tina Fey oraz Tim Meadows, którzy wystąpili w pierwowzorze z 2004 roku. Na ekranie zobaczymy też takich aktorów jak Angourie Rice (Cady Heron), Reneé Rapp (niesławna Regina George, grała tę postać na deskach Broadwayu), Auli'i Cravalho, Christopher Briney, Jaquel Spivey, Jenna Fischer, Busy Philipps, Avantika, Mahi Alam, Bebe Wood, Ashley Park, Connor Ratliff oraz Jon Hamm.

Tina Fey była autorką scenariusz filmu z 2004 roku oraz jego teatralnej adaptacji. Nowy tytuł także wyszedł spod jej ręki, bo napisała jego scenariusz. Jeff Richmond odpowiada za muzykę, a Neil Benjamin jest autorem słów piosenek. Za kamerą stoją Arturo Perez oraz Samantha Jayne.

Mean Girls - premiera światowa w kinach odbędzie się 12 stycznia 2024 roku. Na ten moment nie wiadomo, kiedy ma trafić do polskich kin.