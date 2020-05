Nowi mutanci - premiera jednak w kinach. Jest nowa data

Nowi mutanci, film komiksowy wciąż opóźniany od 2018 roku, w końcu ma szansę trafić na ekrany. Wbrew nieoczekiwanemu wyciekowi preorderu VOD z Amazonu jednak premierą odbędzie się w kinach. Data w USA została ustalona na 28 sierpnia 2020 roku. Czekamy na datę premiery w Polsce.

Pozostaje jedynie pytanie, która wersja trafi na ekrany? Jest to wersja oryginalna z 2017 roku, czyli pierwszy montaż Nowych mutantów. Wówczas Josh Boone, reżyser widowiska, zaprezentował go włodarzom 20th Century Fox, którzy podjęli decyzję o zmianach i dokrętkach, ale nigdy do nich nie doszło.

Data mimo wszystko wciąż jest umowna, bo wszyscy mają nadzieję, że kina na całym świecie będą otwarte od lipca 2020 roku, ale na obecnym etapie rozwoju pandemii koronawirusa nic nie jest pewne.