Daisy Ridley idzie na walkę z zombie. Ostrzega: mama była wzruszona, a siostra – przerażona

Daisy Ridley podczas Q&A na temat thrillera Cleaner odpowiedziała na parę pytań o swoim nowym projekcie. Chodzi o horror We Bury The Dead. Odtwórczyni Rey zagra w nim główną rolę, kobietę o imieniu Ava, która zajmuje się walką z zombie. Aktorka nie może się doczekać, by zobaczyć reakcje widzów na film – po swoich bliskich wie, że mogą być bardzo różne.

Daisy Ridley zapowiada We Bury The Dead

Myślę, że pięknie będzie zobaczyć, jak ludzie reagują na ten film – powiedziała Daisy Ridley. – Moja mama i siostra oglądały go osobno. Mama stwierdziła, że był bardzo smutny, a siostra, że bardzo straszny. Ucieszyłam się, ponieważ to film o zombie, ale jednocześnie w centrum historii jest kobieta, próbująca za wszelką cenę znaleźć swojego męża, która nie wie, czy jej się to uda. Nie wie, czy żyje, czy nie... czy jest gdzieś pomiędzy.

Wygląda więc na to, że We Bury The Dead będzie zarówno straszne, jak i bardzo wzruszające.

We Bury The Dead - fabuła, obsada, premiera

W horrorze We Bury The Dead główna bohaterka dołącza do jednostki, zajmującej się odzyskiwaniem zwłok, żeby odszukać zaginionego męża po tym, jak eksperyment wojskowy zakończył się tragedią. Już wcześniej Daisy Ridley zapowiedziała, że grana przez nią postać jest tragiczną postacią, a film opisała jako „medytację nad żałobą” ze względu na trudny okres, przez który przechodzi Ava.

W obsadzie oprócz Daisy Ridley są także Brenton Thwaites, Mark Coles Smith, Kym Jackson, Matt Whelan i Salme Gerensar. Za reżyserię odpowiada Zak Hilditch. We Bury The Dead zadebiutuje w SXSW w marcu.

