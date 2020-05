Nowi mutanci i Na topie - premiera filmów w VOD zamiast w kinach. Co wiemy?

Wszystko wskazuje na to, że Nowi mutanci będą mieć premierę w VOD. 4 maja 2020 roku ruszył preorder w brytyjskim i amerykańskim Amazonie w usłudze PVOD. Za dostęp do filmu trzeba zapłacić 25,99 dolarów. Data premiery nie została podana.

5 maja Amazon wycofał preorder z oferty, publikując dopisek, że obecnie na mocy umowy nie można kupować tego tytułu. Wygląda na to, że wprowadzono to zbyt pospiesznie bez wcześniejszego ogłoszenia, ale w sieci nic nie ginie. Jest to potwierdzenie, że Disney chce wprowadzić ten film w PVOD. Czekamy na ogłoszenie daty. Przypomnijmy, że Nowi mutanci byli wielokrotnie opóźniali. Film pierwotnie miał trafić na ekrany w kwietniu 2018 roku.

fot. zrzut ekranu

Natomiast 29 maja do platform PVOD w USA trafi film Na topie. Zrezygnowano z wyświetlenia go w kinach z uwagi na to, że nie wiadomo, kiedy zostaną one otwarte. Premiera kinowa miała odbyć się w maju w USA i w lipcu w Polsce. Natomiast premiera VOD zaplanowana jest na 29 maja, czyli w tym samym dniu, w którym film miał trafić do kin. Jest to dramat o gwieździe muzyki oraz jej asystentce.

Gdy będziemy wiedzieć, kiedy filmy trafią do platform w Polsce, poinformujemy Was o tym. Więcej informacji o nowościach vod na naszej stronie vod.naekranie.pl.