Nowokaina z gwiazdą The Boys ma nowy zwiastun. Strzała w nodze i brak bólu

materiały prasowe

Reklama

Kampania promocyjna filmu Nowokaina zaczyna rozkręcać się na dobre. Taki obrót spraw specjalnie nie dziwi, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że od premiery produkcji dzieli nas zaledwie kilka tygodni. To głównie z tego powodu dziś, tuż przed Super Bowl 2025, zadebiutował nowy zwiastun dzieła z Jackiem Quaidem w roli głównej.

Przypomnijmy, że gwiazdor The Boys zagra dyrektora banku, który wskutek bardzo rzadkiej choroby genetycznej nie jest zdolny do odczuwania bólu. Coś, co wcześniej brał za swój mankament, koniec końców potraktuje jednak jako największą broń - tym bardziej, że jego bank został obrabowany, a jeden ze współpracowników porwany.

Nowokaina - zwiastun filmu z Super Bowl 2025

Poza Quaidem w obsadzie są m.in. Jacob Batalon, Amber Midthunder i Ray Nicholson. Za kamerą stanęli Robert Olsen i Dan Berk.

TOP 50: Najlepsze filmy akcji wszechczasów. Ranking prestiżowego Variety

Nowokaina ma wejść na ekrany polskich kin 21 marca.