Oto produkcje, które w lutym 2025 pojawią się na Disney+. Tysiąc ciosów, kolejny sezon The Kardashians i animowani Niepokonani

Luty 2025 roku będzie ucztą dla fanów serialowych produkcji Disney+. Subskrybujący będą mogli cieszyć się nowymserialem Tysiąc ciosów, od twórcy legendarnego Peaky Blinders. W tym miesiącu zajrzymy również do jednej z najbardziej znanych rodzin show-biznesu, która powraca w szóstym sezonie serii The Kardashians. Na nieco młodszych widzów czeka premiera nowej serii od Pixara, czyli Niepokonani - przedstawiającej perypetie ośmiorga bohaterów, którzy przygotowują się do wielkiego finału rozgrywek softballowych.

Poniżej dokładny spis premier na luty 2025. Miłego oglądania!

DISNEY+ - premiery na luty 2025

The Kardashians - 6. sezon

Pierwszy odcinek 6 lutego

Rodzina Kardashian-Jenner powraca z rokiem pełnym wyzwań, kamieni milowych i nowych przygód. Z niepewną przyszłością i powracającą przeszłością, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie i Kris będą musiały polegać na sobie nawzajem, nawigując w swoich rolach matek i bizneswoman, aby pokonać przeszkody, które pojawiają się w ich coraz bardziej skomplikowanym życiu.

Will Trent - 3. sezon

Pierwszy odcinek 12 lutego

Serial na podstawie bestsellerowej serii Will Trent autorstwa Karin Slaughter opowiada historię agenta specjalnego Willa Trenta z Biura Śledczego Georgii (GBI), który po narodzinach został porzucony i musiał przejść przez trudny okres dojrzewania w przeciążonym systemie opieki zastępczej w Atlancie. Jednak teraz, wiedziony determinacją, by wykorzystać swój unikalny punkt widzenia i upewnić się, że nikt nie zostanie porzucony tak, jak on, Will Trent ma najwyższy wskaźnik rozwiązanych spraw w GBI.

Niepokonani

Pierwsze dwa odcinki 19 lutego

Serial Pixar Animation Studios Niepokonani przedstawia perypetie ośmiorga bohaterów, którzy przygotowują się do wielkiego finału rozgrywek softballowych. Serial, za pomocą oryginalnej animacji, w zabawny i żywiołowy sposób ukazuje życie z perspektywy różnych postaci – zahukanych dzieciaków, ich nadopiekuńczych rodziców, a nawet zakochanego sędziego. Serial został stworzony, wyreżyserowany i wyprodukowany przez Carrie Hobson i Michaela Yatesa, a producentem jest David Lally.

Tysiąc ciosów

Premiera wszystkich odcinków 21 lutego

Serial inspirowany prawdziwą historią osób walczących o przetrwanie w brutalnym londyńskim East Endzie lat 80. XIX wieku. Ezechiasz Moscow i Alec Munroe, najlepsi przyjaciele z Jamajki, zostają wciągnięci w przestępcze podziemia lokalnej sceny boksu. Kiedy Ezechiasz zdobywa majątek i popularność dzięki swoim zdolnościom pięściarskim, przyciąga uwagę Królowej Czterdziestu Słonic, Mary Carr. Owiana złą sławą kobieta zaczyna wykorzystywać jego talenty dla własnych przestępczych korzyści. Tymczasem groźny samozwańczy władca bokserskiego świata East Endu, Cukier Goodson, postanawia zniszczyć Ezechiasza. Konflikt między nimi wybucha, gdy ambicje Moscowa, aby podbić ring na West Endzie, zagrażają wszystkiemu, co zbudował Goodson. Dochodzi do starcia starego świata z nowym.

Misja: podstawówka - 4. sezon

Pierwszy odcinek 26 lutego

Komedia rozgrywająca się w miejscu pracy, podążająca za losami grupy oddanych, pełnych pasji nauczycieli i nieco oschłego dyrektora, którzy zmagają się z systemem szkolnictwa publicznego w Filadelfii. Pomimo napotykanych przeciwności, są zdeterminowani, by pomóc swoim uczniom odnieść sukces w życiu i choć tych niesamowitych nauczycieli jest niewielu i są niedofinansowani, kochają swoją pracę, nawet jeśli nie pochwalają podejścia kuratorium do kwestii edukacji.

Jakie premiery jeszcze czekają nas w lutym?

Młody Sheldon

Sezony 1-6: od 1 lutego

Sezon 7: od 16 lutego

Sposób na morderstwo

Sezony 1-6:Od 19 lutego

Simpsonowie

Sezon 36, część 2: Od 12 lutego

Król Lew w Hollywood Bowl

Od 7 lutego

Chris Distefano: Po prostu pech

Od 21 lutego

Umami

Od 12 lutego