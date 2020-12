Nowy, czarnoskóry Batman odsłonił twarz. Wiecie już, kim jest?

Ken Lashley/Juan Fernandez/DC

Jak donosiliśmy Wam już kilkukrotnie, w ramach szykowanego przez wydawnictwo DC wydarzenia Future State zobaczymy zupełnie nowe wersje wielu herosów z uniwersum. Jedną z nich będzie czarnoskóry Mroczny Rycerz, który właśnie zaprezentował swoją twarz na okładce upublicznionego w sieci materiału promującego pierwszy zeszyt serii The Next Batman. Na tej grafice bohater trzyma ikoniczną maskę w swoich dłoniach, natomiast oryginalny Zamaskowany Krzyżowiec znajduje się tuż za nim.

Materiał zapoczątkował kolejną falę dyskusji na temat prawdziwej tożsamości postaci. Coraz więcej osób skłania się ku tezie, że Batmanem widocznym na okładce jest dorosły Luke Fox, syn jednego z największych sojuszników Bruce'a Wayne'a, Luciusa. Przypomnijmy, że w erze New 52 na krótko przejął on przydomek Batwinga.

Future State: The Next Batman #1 - okładka alternatywna

W serii The Next Batman zobaczymy zmagania nowego Mrocznego Rycerza z tajemniczą organizacją znaną jako Magistrate - scenarzysta John Ridley jej członków porównał ostatnio do Sithów ze świata Gwiezdnych Wojen. To właśnie za sprawą działań tej grupy Gotham zaczęło przypominać miasto-państwo policyjne, w którym zabroniona została jakakolwiek forma bycia samozwańczym mścicielem. Herosi muszą więc operować w ukryciu, a uznawany za zmarłego Bruce Wayne przyjmie nową tożsamość, Mrocznego Detektywa.

Wydarzenie Future State rozpocznie się w styczniu przyszłego roku.